Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський
Джерело:CNN
Кінцевою метою України є деокупація Криму. Лише тоді це буде означати, що війна закінчилась.
Про це заявив президент Володимир Зеленський. Мир без Криму він не вважатиме перемогою.
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Війна триватиме до повернення Криму
За словами Зеленського, його кінцевою метою є звільнення анексованого у 2014 році Криму.
Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне – війна ще не закінчилася,
– наголосив глава держави.
На його думку, сценарій, за яким може бути мир без Криму, "не буде перемогою".
Окрім цього президент прокоментував заколот вагнерівців в Росії.
"Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. По-перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії та захоплення певних регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах. Вся та вертикаль влади, яку він мав раніше, просто руйнується", – підкреслив український лідер.
Він додав, що звіти української розвідки свідчать про те, що Кремль вимірює підтримку ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина – половина Росії підтримує його заколот.
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Ситуація в Криму: коротко
- Росіяни розглядають можливість підірвати хімічний завод "Кримський титан", що в Армянську. У місті перебувають дуже багато військових. Партизанський рух "Атеш" повідомив, що це начебто для того, аби не допустити інших людей на територію заводу. Там посилився режим контролю.
- Окрім цього, ще 22 червня трапилося влучання у Чонгарський міст. Днями у розвідці Британії проаналізували, що "бавовна" була не на одній переправі. Ними, до речі, послуговувались загарбники, аби перекидати війська на Південь України. Тепер їм доводиться обирати альтернативні варіанти, що значно ускладнило логістику.
- Зауважимо, що в Криму також з'явилась нова база забезпечення росіян. Там є казарми та сотні вантажівок. Її почали будувати ще в березні 2023 року. Це, зокрема, може свідчити про збільшення присутності російської армії на півострові.