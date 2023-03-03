На річницю окупації Криму ЗСУ можуть приготувати сюрпризи російським базам, – Давидюк

Владімір Путін вичерпав себе, а всі його плани нещадно руйнуються. Бункерний вождь намагається з усіх сил виплисти, але будь-які його слова – усього лиш порожня балаканина.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що й ядерним шантажем Путін нічого не отримав. І це останній козир, який досі тримає його серед живих.

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Путін порожній

Усі плани Путіна відверто зазнали поразки. Увесь світ побачив слабкість і безпорадність "могутнього лідера Росії". Ніхто не вірить у перемогу країни-агресорки, а деяким країнам навіть вигідна її поразка. Наприклад, Китаю, вважає політолог Микола Давидюк.

"Китаю вигідна слабка, програна, розтоптана Росія. Тому що тоді Китай може "відщепати" собі стільки територій, скільки захоче. І Китаю перемоги Росії точно не треба. Тому Путіну зі всіх сторін немає що сказати. Останній його аргумент – ядерна зброя. Але знову другий рік по колу погрожувати? Ну теж виглядає смішно", – відзначив політолог.

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Ядерний козир теж вичерпався

Микола Давидюк згадав історію з Карибською кризою, коли у 1960-х роках США та Радянський Союз вперше в історії наблизилися до ймовірного початку ядерної війни. Утім, останній тримати в напрузі опозиційну сторону вдалося всього декілька тижнів. Путін пішов цим сценарієм та нічого з нього не отримав.

"Це останній козир, який насправді тримає його в живих. Тому зараз йому немає чого говорити. Глибини думки у цього шпіона-кгбшника ніколи не було й не буде. Плани захоплення чи окупації України – все прогоріло на полях бою і ми все це бачимо. Дякуючи ЗСУ нічого в них не вдалося", – сказав спікер.

Путін буде бити по сентиментах

Путін живе минулим, бо що ще лишається російському президенту, коли в майбутньому все втрачено. Його чергові виступи, один з яких, ймовірно, планується вже в березні до річниці окупації Криму, працюють лише на збудження хворої свідомості частини росіян.

"Путін, як і кожен черв’як, любить копирсатися в минулому. Частині це буде подобатися, а інші, у кого хоча б одна звивина залишилася, будуть казати: куди ми влізли? Для чого це все було? Я думаю, що на цю річницю ЗСУ заготували російським військовим базам у Криму декілька яскравих феєрверків, вони цього ждуть. Зрозуміло, що ми без подарунку залишитися не можемо", – припустив Давидюк.

Судячи з кількості "бавовни" в Росії за останній час, все може бути.

Путін говорить – Україна робить

Тож, за порожніми балачками невпинно розчиняються в повітрі й ядерні погрози. Деякі американські експерти відзначали, що деокупація Криму не стане прецедентом і причиною використання Путіним ядерної зброї.

Для України річниця окупації Криму може стати непоганим стартом для деокупації. Тому що Крим сумує за Україною. Це могло б стати хорошою відповіддю на порожні заяви Путіна. Бо Путін – говорить, а Україна – робить,

– упевнено сказав Микола Давидюк.

Як приклад він згадав минулий рік і деокупацію Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини. Утім, ще є зо 2 тисячі населених пунктів, які чекають на Україну.

"Ось ці символічні дати в цьому році почнуть працювати проти Путіна. Він говорив, що любить символізми. Україна зробить йому ще ті символізми, він побачить", – резюмував політолог.

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