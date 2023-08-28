"Це справді дуже страшно": правозахисники підготували подання до МКС про геноцид у Маріуполі

Українські правозахисники від початку війни збирали факти і докази воєнних злочинів російської армії. Незабаром до Міжнародного кримінального суду надійде їхнє подання про звірства окупантів у Маріуполі.

З перших днів війни правозахисники документують злочини окупантів проти людяності. З 24 березня в Україні розпочала діяти ініціатива "Трибунал для Путіна" (T4P), яка фіксує порушення прав людини з боку російських солдатів.

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В Україні документують російські безчинства

В ініціативі беруть участь понад 20 правозахисних організацій, зокрема, Харківська правозахисна група. Очільник групи Євген Захаров розповів, що зібрати докази злочинів окупантів проти українців намагалися відразу після їх вчинення, щоб їх не втратити. Захаров наголосив, що головна мета цієї роботи – притягнення до відповідальності російських солдатів, а також відшкодування збитків постраждалим.

Правозахисники намагаються узагальнити найсерйозніші злочини у вигляді подань до Міжнародного кримінального суду. За словами Захарова, організація "Трибунал для Путіна" зробила два таких подання і ще працює над п’ятьма.

Нелюдське свавілля у Маріуполі

Харківська група незабаром планує подати до суду в Гаазі перше юридично обгрунтоване подання – про геноцид в Маріуполі. Воно буде опубліковане українською та англійською мовами. Харківчани взялися за вивчення антилюдських порушень з боку загарбників саме у цьому місті, бо це була найскладніша робота.

Маріуполь майже одразу позбавили зв’язку, води, світла. Інформацію про звірства росіян довелося збирати лише під час безпосереднього спілкування з потерпілими та свідками злочинів. Зокрема, дані правозахисники збирали разом з маріупольцями, які виїхали.

"Те, що робилося в Маріуполі, є справжнім геноцидом",

– наголосив Захаров.

Багато страшних історій

Те, що творилося у Маріуполі – надзвичайно страшне. Правозахисникам вдалося зібрати велику кількість інформації про те, як гинули дорослі і малі мешканці міста.

"Є дуже багато конкретних історій",

– підкреслив Захаров.

Хтось гинув – у власному розбомленому будинку, хтось – від кулі снайпера, що стріляли по чергах людей за водою, маріупольцях, що виходили на вулицю, аби приготувати їжу на багатті.

Жителі міста гинули від спраги, голоду, вкорочували собі віку, бо не мали вже надії на порятунок.

Правозахисники подадуть подання до МКС про злочини Росії / Фото 24 Канал

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