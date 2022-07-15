Пропагандистка бойовиків майя пирогова заявила, що Україна споганила Маріуполь новими будівлями

Пропагандистка так званої "днр" майя пирогова цинічно заявила, що Україна споганила Маріуполь новими будівлями, скверами та громадськими просторами.

Вона сказала, що росія зруйнувала місто, щоб очистити його від цього і зробила таку "послугу" спеціально для маріупольців. Бо, бачте, українська влада осквернила місто "красивостями, мішурою, парками". А тепер Маріуполь нібито "очистився".

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Пропагандистка назвала Маріуполь "покійником"

пирогова зізнається, що наразі місто й справді виглядає жахливо. Але навіть цьому вона знайшла дивне та моторошне виправдання. За її словами, "чим гірша ситуація, тим краще прикрашають покійника".

Тим часом у живому, але розбомбленому Маріуполі продовжують помирати люди

Радник мера Маріуполя Петро Андющенко розповів, що щодня в Маріуполі помирає 25 – 30 людей. Це значно більше, ніж у мирний час.

За його словами, це наслідки того життя, у якому зараз вимушено живуть люди. Зокрема стрес спричиняє серцеві напади. Дуже багато смертей саме від зараження крові. Навіть банальні порізи призводять до ампутації та смерті, тому що медицина не працює

60 – 70% людей, які залишились у місті – це літні люди. Тож відсоток хронічних захворювань тільки погіршився.

Україна закликає людей покинути місто

Українська сторона закликає маріупольців покинути місто. Там немає елементарних речей, необхідних для життя – проблеми з продуктами, гігієною, відсутні світло та вода. Через значні руйнування опалювальний сезон цього року у місті неможливий.

Навіть окупаційна "влада" нарешті визнала, що водопостачання в Маріуполі відновити не можуть.

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