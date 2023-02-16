Росіяни засипали річку Кальчик в окупованому Маріуполі: Андрющенко назвав жахливі наслідки

Російські терористи, які захопили та зруйнували Маріуполь, зіпсувавши життя сотням тисяч людей, вирішили знищити ще й екосистему регіону, продовжуючи таким чином знущання над українським містом. Раніше росіяни зіпсували гідроспоруду на річці й вона почала заболочуватись.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, річка Кальчик має історичну цінність для України, а також підтримує баланс солоності води в Азовському морі.

Читайте також Затонулі кораблі, руїни та занепад: на що окупанти перетворили порт у Маріуполі – шокуючі фото

Як росіяни руйнують усе, що бачать

Петро Андрющенко розповів, що річка Кальчик має велике історичне значення. Це саме та річка Калка, на якій відбулась "Битва на Калці" у 1223 році.

Кальчик пролягає через весь Маріуполь, забезпечує Азовське море прісною водою та є невіддільною частиною екосистеми.

Останніми роками ми спостерігаємо, що солоність Азовського моря зростає, в тому числі через будівництво окупантами Кримського мосту. Солоність значно піднялась, море дуже потерпає від медуз влітку. Це просто окреме жахіття,

– сказав Андрющенко.

Дії окупантів, за словами радника міського голови, наносять шкоду не тільки акваторії Азовського моря, а й навколишній флорі та фауні. Навесні на цій річці було зруйновано гідроспоруду, яка забезпечувала нормальну течію. Через це вона почала заболочуватись.

Річка почала заболочуватись, набула неприродного болотного кольору й там почався відповідний запах гноїння. А тепер вони просто її засипали. Це в іншому місті вони так ремонтують міст називається. Вони просто засипали, а потужний рух річки спрямували через маленьку трубу,

– сказав Петро Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя порівняв бездарність окупантів з ідеями нездарних керівників за радянських часів, коли вони пропонували розвертати русла річок в інший бік.

Петро Андрющенко розповідає, який новий спосіб знущання з Маріуполя вигадали росіяни: дивіться відео

"Теж саме зараз роблять росіяни. Просто тоді про це розмовляли, а зараз вони з цим пораються. Збитки будуть шаленими", – сказав Андрющенко.

Він також зазначив, що шкода від дій Росії екосистемі України не завершується лише наслідками бойових дій, а росіяни спеціально продовжують наносити шкоду щодня за допомогою екскаваторів.

Через те, що окупанти засипали річку, її рівень почне падати, а також відповідні наслідки будуть й для річки Кальміус.

Злочини росіян в Донецькій області: останні новини