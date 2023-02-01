Потрібна евакуація з лівого берега Херсонщини, – активіст розповів про цинічні дії окупантів

Після того, як росіяни відійшли на лівий берег Херсонщини , вони посилили знущання над місцевими жителями. Українцям в окупації насаджують рублі, навчання російською мовою та за російськими програмами, а також конфіскують майно, яке не перереєстроване згідно з російським "законодавством".

Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, росіяни проводять практику примусової депортації, якщо люди відмовляються слідувати російським "правилам".

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Потрібна евакуація з лівого берега

Володимир Молчанов розповів, що в окупованих громадах півдня Херсонщини росіяни успішно насаджують російське життя. Вони змушують українців отримувати російські паспорти, а ті, хто відмовляються, позбавляють пенсії.

При цьому змоги отримати українську пенсію або зарплату – немає. Російські окупанти зупинили безготівковий обіг й навіть позабирали у підприємців термінали для оплат.

Вони конфіскували майно у всіх, хто не перереєструвався за російським "законодавством" і не почав платити податки в рублях в російський бюджет,

– зазначив активіст.

Молчанов також розповів про знущання зі школярів, яких змушують навчатись у вже російських школах, а за відмову погрожують позбавляти батьківських прав. Після такого позбавлення росіяни погрожують дітей відправляти в Росію, а батьків "депортувати" на підконтрольну Україні територію.

"Вони просто беруть людину, як вона була, в капцях, вивозять до селища Кам'янського до річки, там викидають і кажуть, щоб вона йшла на північ до своїх "укрів", – сказав активіст.

Потрібна евакуація

Володимир Молчанов наголосив, що багато людей хочуть евакуюватись з окупованих територій, але не мають такої можливості. Єдиною можливістю виїхати звідти – є виїзд через Крим та Північний Кавказ в Латвію або Грузію. Вартість такої поїздки становить близько 600 доларів, а тому у багатьох людей немає такої можливості.

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Активіст закликає налагодити процес евакуації українців з окупованих територій та, наприклад, сплачувати перевізникам евакуаційні рейси на окупованих територіях.

"В такий спосіб нам потрібно рятувати наших дітей, бо я думаю так, що пів року повноцінного російського навчання в їхніх школах й вони просто виховають подібних до себе людей, яких ми бачимо зараз в лавах так званої "народної міліції ДНР", – зазначив Молчанов.

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