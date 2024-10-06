Росія вичавлює бізнес: як виживають підприємці на окупованій Херсонщині

Росія виділяє великі кошти на утримання окупованих території, проте вони не доходять до місцевих. Зокрема, складна ситуація у підприємців, які не можуть повноцінно здійснювати свою діяльність. Попри це, гауляйтер окупованої Херсонщини звітує, що регіон нібито почав "поповнювати бюджет" і планує вийти на "самозабезпечення".

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що "казкар" Владімір Сальдо розповідає зовсім відірвані від реальності речі. Водночас окупована Херсонщина залишається тягарем для Росії, адже там ніякого розвитку економіки, підприємництва немає.

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У Росії виключно військові цілі

Підприємці з Херсонщини намагаються вижити в умовах окупації. Взагалі їх залишилось там вкрай мало.

Росія максимально вичавлює весь бізнес пов'язаний з медициною. Забезпечувати людей ліками стає максимально невигідно. Ті, хто могли звідти поїхати, поїхали. Залишились ти, у кого або немає можливості виїхати, або є якісь інші обставини. В деяких випадках люди йдуть на свідому співпрацю з росіянами. Проте, складається враження, що вони вже розчарувалися у ній,

– зауважила журналістка.

Більш-менш вдається працювати підприємцям, які займаються продуктами.

Продукти завжди розкуповують. Однак і у цій сфері є проблеми, тому що немає того вибору продуктів, який був до окупації. Ціни на них – непідйомні, навіть порівняно з тими, що в Україні. Адже в окупації у людей вкрай мало роботи,

– наголосила вона.

В такій ситуації підприємці не можуть забезпечувати роботою людей. В окупації змушені здебільшого працювати на місцеві адміністрації, які перебувають на забезпеченні Росії.

Самі ж росіяни орієнтуються виключно на військові цілі. Вони, за словами журналістки, бачать в окупованій Херсонщині територію для військових, тому і не зацікавлені в розвитку тут бізнесу.

З бізнесом там все дуже важко, він дотаційний. До того ж росіяни стали дуже скромно дотувати окуповані території, адже для них зараз дуже важливо військове протистояння. А про людей вони не надто думають,

– пояснила Євгенія Вірлич.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру так званому окупаційному "губернатору" Владіміру Сальдо. За даними слідства, він викрав майже 3 тисячі тонн українського зерна та наказав вивезти його з Херсона в Росію.

Раніше Сальдо визнали винним в державній зраді, колабораціонізмі й запереченні збройної агресії Росії проти України. Його було заочно засуджено на 15 років тюрми з конфіскацією майна.