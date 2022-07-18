"Там шалений бандитизм": колаборанти на Херсонщині тероризують підприємців

Російські окупанти та колаборанти грабують підприємців на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ба більше, вони навіть крадуть один в одного.

Про це 24 каналу розповів радник голови Херсонської ОВА, військовослужбовець ТрО Сергій Хлань. Він наголосив, що окупанти навіть змагаються, кому вдасться більше накрасти.

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Грабують один в одного награбоване

Там шалений бандитизм. Вони (окупанти та колаборанти – 24 канал) їздять по підприємствах і до самих підприємців. Те, що було у 1990 роки – це ще добрий мультфільм, якщо порівнювати з тим, що відбувається зараз на тимчасово окупованій Херсонщині,

– заявив Хлань.

За його словами, російські загарбники та колаборанти грабують людей і навіть грабують награбоване. Тобто вони вже крадуть один в одного, як щурі.

"Якщо українські партизани їх не дістануть, то вони самі себе загризуть", – наголосив Хлань.

Окупанти та колаборанти перелякалися й поховалися

Утім, він зауважив, що протягом останнього тижня взагалі нікого немає – суцільна тиша, тобто від колаборантів та окупантів нічого не чути. Хлань пояснив, що вони перелякалися наших Збройних Сил, які почали нищити їх по тилах.

Це почало відбуватися, коли в центрі Херсона ЗСУ знищили росгвардію – точково та ювелірно. Тоді поховалися і колаборанти, і фсбшники,

– підкреслив Хлань.

За його словами, колаборанти бояться наших партизанів, тому десь переховуються. Водночас подейкують, що фсбшники зачаїлися в якійсь лікарні серед цивільних, і вже навіть у військовій формі не ходять, бо так бояться.

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"Кажуть, що деякі російські окупанти взагалі переодягаються в цивільне, купляють старенькі машини й тікають до тимчасово окупованого Криму", – розповів Хлань.

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