Путін збирається відвідати окуповані Донецьк і Луганськ

Російський диктатор Владімір Путін має плани відвідати тимчасово окуповані території України. Президент країни-агресорки може поїхати в Донецьк і Луганськ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Цікаво Путін прагне помсти: якими є загрози на Харківщині

Що відомо про майбутню поїздку Путіна в Донецьк та Луганськ

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив російським пропагандистам, що плани поїздки президента Росії до Луганська та Донецька є. За словами прихвосня російського диктатора, згодом вони "будуть здійснені".

Водночас коли саме Путін хоче поїхати на тимчасово окуповані українські території та скільки часу він планує там провести – Пєсков не сказав.

Цікаво, що Путін вперше за 2 роки зібрався відвідати окуповані території нашої держави. Раніше це відбувалося навесні 2023 року.

Залишається цікавим, чи відвідає російський диктатор Донецьк і Луганськ дійсно сам, чи відправить когось зі своїх двійників.

Раніше російський диктатор здійснював "візит" у тимчасово окупований Маріуполь у Донецькій області, а також у Севастополь, що в анексованому Криму. Однак зрештою стало відомо, що сам візит виявився бутафорним, як, в принципі, і сам Путін, якого просто заміняли двійники.