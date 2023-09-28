У Токмаку знайшли два тіла у тилу: в окупації росіяни продовжують загадково помирати

Росіяни на окупованих територіях переживають занепад духу. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, зросла кількість "дивних" смертей серед окупантів у тилу.

На окупованій частині Запоріжжя зафіксували низку фактів загибелі загарбників за нез'ясованих обставин. Про це розповів в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Набридло воювати

Так, нещодавно у Токмаку у тилу знайшли двох мертвих росіян. Відомо, що у Мелітополі один із військових повісився, бо не хотів виконувати накази свого керівництва.

За словами Федорова, останній тиждень серед загарбників на окупованих територіях спостерігається масовий занепад духу.

Окупанти свідомі настроїв свого контингенту. Саме через це вони почали вишукувати автівки, де переховуються російські військослужбовці, перевдягнені у цивільне.

Федоров уточнив, що такі випадки не слід розглядати як масову втечу ворога з української території. Це лише свідчення того, що окупанти не хочуть воювати.

Ситуація на окупованих територіях: що відомо