Взялись за дітей: які наративи просувають росіяни на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях росіяни працюють за різними методичками. Вони в різні періоди концентруються на різних пропагандистських темах, які просувають серед населення. Цього разу історичними нісенітницями "обробляють" молодь.

Діяльність колаборантів та росіян на окупованих територіях значною мірою спрямована на те, аби пропагандою "промити мізки" українцям. Про це 24 Каналу розповіла херсонська журналістка Євгенія Вірлич, зауваживши, що зараз серйозно взялись за молодих людей.

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Взялись за дітей

На тимчасово окупованих територіях стало більше пропагандистського історичного контенту, радянських наративів. Окупанти почали частіше згадувати радянських полководців, СРСР тощо.

В них посилились заклики щодо молоді – "юнармія", молоді люди. Це дуже страшно, на це треба звернути увагу. Вони багато книг та підручників з пропагандою поставляють на окуповані території,

– зазначила Євгенія Вірлич.

Молодь, і юнаки, і дівчата, для колаборантів зараз стали "ласим шматком" для поширення пропаганди ненависті до України.

Євгенія Вірлич про пропаганду на окупованих територіях: дивитись відео

Росіяни змінили методички

Крім того, раніше у Росії було дві методички, які стосувались контрнаступу ЗСУ. Спочатку пропагандисти заявляли, що не варто недооцінювати Збройні Сили України. Водночас згодом Владімір Путін заявив, що контрнаступ начебто провалився і після того тему просування ЗСУ намагались узагалі не чіпати.

І на російських каналах, і в окупаційних на захоплених територіях пишуть нісенітниці. Вони "збивають" міфічні дрони та міфічні ракети, "знищують" міфічних військових ЗСУ, що нічим не підтверджується. Адже якщо якісь підтвердження є, вони це транслюють усюди,

– зауважила Вірлич.

Зараз знову повторюються загальні тези, що контрнаступ нібито зайшов у глухий кут. Крім того, з'явились тези, що росіяни "обов'язково" відвоюють так звані "втрачені території".

До слова, на своїх мапах голосування вони подають, зокрема, деокуповані території. Це Борислав, Херсон, Снігурівка тощо. Тепер акцентують окупанти саме на майбутньому "відвоюванні" територій.

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