Навіть у випадку "миру": у Кремлі нахабно заявили, що не підуть з окупованих земель
Росія продовжує закликати Україну до так званих "мирних переговорів". Однак, у країні-агресорці заявляють, що не збираються йти з окупованих земель.
У Кремлі заявляють, що будь-який мирний план України нібито "має враховувати входження до складу Росії нових суб'єктів". Про це повідомив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, інформує 24 канал.
Зверніть увагу Годують байками: у Кремлі заявили про "суттєве просування у демілітаризації України"
Росіяни не хочуть йти з окупованих українських земель
Поки немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього. Знову ж таки не може існувати жодний "мирний план" України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російської території з входженням до складу Росії нових регіонів – чотирьох,
– нахабно заявив Пєсков.
Він наголосив, що "жодний план, який не враховує ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути ухваленим".
Інші цинічні заяви Пєскова
- Нещодавно Дмітрій Пєсков завуальовано наголосив на тому, що кровопролитна війна триватиме. І що ні на чиїх умовах про мир Росія говорити не збирається.
- Також прессекретар Путіна запевняв, що його диктатор спілкувався з військовими об'єднаного штабу ворожих військ, хоча не сказав, де саме він розташований.
- Раніше Пєсков заявляв, що Путін, буцімто, приїде на Донбас. Проте коли саме це станеться – він не уточнив.
- До речі, у листопаді Пєсков казав, що переговори між Росією та Україною зараз неможливі.
- Президент Володимир Зеленський нещодавно запропонував українську формулу миру. Але Дмітрій Пєсков заявив, що публічних переговорів не буває.
- Речник Путіна заявив, що він й гадки не має, про який план мовиться.
- Окрім цього, Пєсков похвалився, що "у демілітаризації України є суттєві просування". Тим часом єдині просування, які Росія має насправді, – збільшення чорних пакетів.
- Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков запевняв, що нібито дізнався про вторгнення Росії лише після його початку. Як відомо, Путін оголосив війну рано-вранці 24 лютого 2022 року. Про плани Путіна начебто не знали керівник адміністрації президента Росії Антон Вайно та його перший заступник Алєксєй Громов.