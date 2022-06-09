Окуповані території відвідує центральна влада Росії: ворог готує процес інтеграції

На тимчасово окуповані території України приїжджають представники російської влади. Зокрема, і центральної, і регіональної.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, повідомляє 24 канал. Російська влада готується до практичних заходів щодо інтеграції цих територій до свого складу.

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За словами Маляр, росіяни діють приблизно так само, як і у 2014 році, коли також окупували деякі українські території.

Нам відомо, що тимчасово окуповані території на сьогодні відвідують представники російської влади: і центральної, і регіональної,

– розповіла заступниця міністра.

На жаль, на цих територіях соціально-економічна ситуація лише ускладнюється. Українці, які наразі там перебувають, дуже потерпають від дій російських загарбників.

"Однак окупантам не вдається заручитися підтримкою нашого українського населення, яке вимушено перебуває на тимчасово окупованих територіях", – зауважила заступниця міністра.

Маляр також наголосила, що українська держава робить усе, щоб повернути ці території під свій контроль.

Що відбувається на фронті: останні новини

За даними Міноборони, ситуація на фронті – важка. Україна щодня втрачає до сотні своїх захисників. Ще до 500 осіб зазнають поранень.

Окупанти не припиняють накривати потужними ракетними та артилерійськими обстрілами населені пункти на Луганщині та Донеччині. Під ворожий вогонь потрапив і Бахмут. Поранення отримали 2 людей.

За даними британської розвідки, росіяни активізували зусилля та готові просуватись у напрямку Ізюма, що на Харківщині. Варто зауважити, що тут окупанти за понад місяць не досягали значних здобутків.

Росіяни з усіх сил намагаються захопити Сєвєродонецьк на Луганщині. За словами Сергія Гайдая, російська сторона кидає туди солдатів, яких лише недавно мобілізувала, чоловіків з псевдореспублік на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, вагнерівців, бурятів та удмуртів.

Російські окупанти ввечері 8 червня вчергове підступно обстріляли Харків. Внаслідок цього загинули 3 людей. Ще 5 осіб отримали поранення.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Збройні Сили отримали польські самохідні артилерійські установки "Краб". Їх вже застосовують на фронті.

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