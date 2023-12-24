В окупованій Горлівці спалахнув торговельний центр: могла бути серія прильотів

У Горлівці на Донеччині увечері 24 грудня сильна пожежа. 24 Канал розкаже, що відомо.

Вечір 24 грудня для окупантів невеселий: були вибухи в Маріуполі та Токмаку. А тепер ще й горить ТЦ у Горлівці.

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Що відомо на цю мить

Українські моніторингові канали повідомили про влучання в Горлівці, але не навели деталей.

Російські пабліки повідомили про сильну пожежу в Горлівці. І хоча вони заблюрили місце пожежі, та все одно назвали його – горить ТЦ "Галактика". Росіяни повідомляють про чотирьох поранених і нібито повторні приліти.

За деякий час окупанти вирішили нагнати страху і написали, що в районі ТЦ "Галактика" було цілих 15 прильотів. Цікаво, чому ж тоді так мало поранених. Але горить все одно мальовничо!

Велика пожежа в ТЦ "Галактика" в Горлівці 24 грудня 2023 року: дивіться відео

Масштаби пожежі вражають.



Пожежа в Горлівці після прильотів / Фото російські телеграм-канали

Де розташований ТЦ "Галактика" в Горлівці: показуємо на карті

Адреса "Галактики" в Горлівці – Маршала Жукова, 7. Раніше там був "Епіцентр", але 2015 року компанія закрила магазини в зоні АТО. Мережа "Галактика" також торгує різними товарами для дому, але робить це на окупованих територіях – у Донецьку, Горлівці, Єнакієвому, Макіївці та Маріуполі. Журналіст Денис Казанський пожартував, що віджатий "Епіцентр" не приніс росіянам щастя.

Росія атакує Україну "Шахедами"

Окупанти ж запустили по нашій державі дрони-камікадзе. Зокрема працювала ППО на Хмельниччині, яку дуже часто атакують останніми днями.

А от в Одесі чули вибухи – ворог атакував місто і ракетами, і безпілотниками. Все, що відомо про атаку Одеси "Шахедами" увечері 24 грудня – читайте тут.

Повітряні сили попереджають про те, що атака "Шахедами" ще триває. Утім, є вже хороші новини: на Маріупольському напрямку знищено російський винищувач Су-34. Про це написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Галактика" в Донецьку вже горіла після прильотів улітку 2022 року.