В окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні, – ГУР

На Великдень в окупованому Бердянську ліквідували організатора катівень над українцями. Йдеться про Євгена Ананьєвського.

За повідомленням російського слідства, невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

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Ліквідація російського ката

У ГУР повідомили, що 5 травня близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga. Ця автівка належала Ананьєвському Євгену Олександровичу.

Цей чоловік був одним із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77. Там Ананьєвський займав окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано,

– написали у розвідці.

У ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Автомобіль Ананьєвського підірвали: дивіться відео

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Ліквідація зрадників