В окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні, – ГУР
Джерело:ГУР
На Великдень в окупованому Бердянську ліквідували організатора катівень над українцями. Йдеться про Євгена Ананьєвського.
За повідомленням російського слідства, невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
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Ліквідація російського ката
У ГУР повідомили, що 5 травня близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga. Ця автівка належала Ананьєвському Євгену Олександровичу.
Цей чоловік був одним із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77. Там Ананьєвський займав окупаційну посаду.
Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано,
– написали у розвідці.
У ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.
Автомобіль Ананьєвського підірвали: дивіться відео
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Ліквідація зрадників
- 21 квітня також в окупованому Бердянську підірвали Андрія Гончарова. Це місцевий житель, який раніше міг працювати на українському оборонному підприємстві НВК "Іскра". Відомо, що здетонував саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами.
- 16 квітня у тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області підірвали місцевого колаборанта Антона Якименка. На псевдовиборах він балотувався від партії Путіна "Єдіная Расія" і увійшов до першої трійки. Також "чиновник" був причетний до викрадання Росією українського зерна з тимчасово окупованих територій.
- 12 квітня у Москві підірвали автомобіль з експрацівником СБУ Василем Прозоровим, який зрадив Україну ще у 2014 році. Протягом трьох років він шпигував на Росію, поки у 2017 році не втік у Москву. Зазначається, що після вибуху він був живим, однак з важкими травмами. Наразі його стан невідомий.
- 1 квітня в окупованому Старобільську Луганської області підірвали авто колаборанта Валерія Чайки. Повідомляється, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений в автівку зрадника. У Старобільську чоловік працював заступником голови "Центру з обслуговування освітніх організацій".