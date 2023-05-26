В окупованому Маріуполі сталася "бавовна": гучні вибухи лунали біля "Азовсталі"

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 26 травня пролунали гучні вибухи. Місцеві повідомляють про прильоти по "Азовсталі".

У небі видно стовп чорного диму. У мережі з'явилися відповідні фото та відео.

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У Маріуполі – "бавовна"

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко ввечері 26 травня повідомив, що в місті трапилися 2 потужні вибухи в районі заводу "Азовсталь".

Дивіться відео наслідків прильотів по окупантах

Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того, над Нікольським зафіксовано невдалу роботу ППО. Хороший вечір,

– написав посадовець.

Дивіться фото "бавовни" у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка, Маріупольської міськради, "Маріуполь. Спротив"

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Згодом Андрющенко зазначив, що один з прильотів стався о 20:11.

"Ру*ня підтверджує "дві ракети" в Маріуполі. Добрий вечір, мраzота", – додав радник мера Маріуполя.

У Маріуполі лунали вибухи: відео

"В Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі "Азовсталі", там великий стовп диму. Інформація буде доповнюватись" – повідомили у Маріупольській міськраді.

"Бавовна" сталася в районі "Азовсталі": відео

У небо здійнявся стовп диму: відео

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Коротко про вибухи у Маріуполі