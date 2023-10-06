В окупованому Севастополі чули кілька вибухів: на півострові оголошували повітряну тривогу

В тимчасово окупованому Севастополі знову неспокійно. Ввечері 6 жовтня там пролунали кілька серій вибухів.

Про це повідомили у низці місцевих телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Окупанти вже знайшли своє пояснення звукам.

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У Севастополі прогриміли вибухи

Ввечері 6 жовтня у Севастополі пролунали гучні вибухи, які неабияк налякали місцевих. Вони одразу ж почали писати про голосні звуки в соцмережах.

Невдовзі загарбники дали пояснення. Вже традиційно вони заявили, що це були нібито навчання.

Гучні звуки в районі Стрілецької бухти в Севастополі пов'язані з тренуванням сил протипідводно-диверсійного забезпечення Чорноморського флоту,

– написав так званий "губернатор" Міхаіл Развожаєв.

Варто зауважити, що вночі 6 жовтня у Криму також було гучно. Ближче до четвертої ранку Развожаєв повідомив про "громкіє звукі", які лунали у районі Північного молу. За його словами, це протипідводно-диверсійне забезпечення Чорноморського флоту.

Так званий "губернатор" нарікав, що за попередньою інформацією, загарбники відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів. Проте навіть наступного дня він не повідомив, чи мали окупанти успіхи.

В Криму оголосили повітряну тривогу

Вже о 22:28 у Севастополі пролунали чергові вибухи. У мережі почали повідомляти про роботу ППО.

За 15 хвилин на півострові оголосили повітряну тривогу. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрили. Варто зауважити, що це трапилося вже вдруге за добу.

Згодом пропагандисти почали заявляти про нібито збиття ракет в акваторії Чорного моря. Також повідомляли, що в напрямку Криму летять безпілотники.

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У ГУР нещодавно розповіли подробиці чергової спецоперації на тимчасово окупованому півострові. У розвідці не сказали, коли саме вона відбулася, проте кадри роботи спецпризначенців з'явилися 4 жовтня.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Бійці підрозділів "Стугни" та "Братства" вступили в жорстокий бій із загарбниками. Ворог зазнав значних втрат, а українські військові повернулися додому. На жаль, серед них також були втрати, однак набагато менші за російські.

Своєю чергою, в міноборони Росії заявили, що їм начебто вдалося "відбити атаку десантної групи ЗСУ". Бійці нібито прямували у напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.