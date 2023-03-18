В окупованому Севастополі лунали вибухи, окупанти запанікували: що там відбувалось

В тимчасово окупованому Севастополі ранок видався не надто спокійним. Адже на тимчасово окупованих територіях пролунали вибухи.

У ворогів почалась паніка, адже вони чули декілька вибухів. Натомість окупаційна "влада" знову збрехала.

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Що відбувається в Севастополі

Починаючи з 7:47 18 березня у телеграм-каналах почали писати про вибухи в Севастополі. Мовляв, бахкає з однаковою періодичністю. Вперше 18 березня вибухи почули орієнтовно о 7:31.

На Корабельній стороні Севастополя лунає стрілянина,

– бідкались у телеграм-каналах.

Деякі писали, що в Корабельній стороні міста чутно таки вибухи, а не стрілянину.

Орієнтовно о 8:01 окупанти написали, що нібито в Інкермані "явно якась перестрілка". Адже нібито саме звідти лунають гучні звуки.

В окупантів вибухають явно не "салюти"

Народ, що бахає? Для салюту рано!

– бідкались місцеві.

Адже з самого ранку вороги почали "вітати" одне одного з "днем возз'єднання Криму з Росією". Ймовірно, у ворогів вже не дуже "святковий" настрій, враховуючи той факт, що, найімовірніше, їх зранку "вітає" "бавовнятко" та бажає якомога скоріше забратись з чужої землі.

В окупантів у Севастополі "бавовна": дивіться на карті

У росіян істерика

Поміж "привітанням" у росіян у чатах з'являється все більше панічних повідомлень:

"що гримить? Дуже чутно вибухи";

"що відбувається. Так сильно гуркоче";

"це бомблять, чи що?";

"на салют не схоже";

"бахкає і не раз".

"Бавовна" в окупантів у Севастополі / Скриншоти з панічними коментарями ворогів

У російських телеграм-каналах навіть пишуть, що деякі місцеві бояться виходити з будинків, хоч незрозуміло, де саме стріляють.

Поки так звана окупаційна "влада" ще не коментувала інцидент, місцеві вже самі пригадують традиційне "пояснення" ворогів та припускають, що нібито "це не перестрілка, а просто, напевно, безпілотник до нас прилетів і ось ППО працює, чого такий бунт".

Згодом псевдогубернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв придумав ще "кращу" версію. Мовляв, нібито "немає" причин панікувати, адже "у місті все спокійно".

Бачу повідомлення про гучні звуки. На одному з полігонів йде навчальна стрілянина, у тому числі гранатомети,

– знову збрехав Развожаєв.

Адже люди, які живуть в місті кажуть, що в тих районах, де було чутно вибухи немає полігонів. Зокрема, мовиться про Інкерман та Корабельну сторону міста.

Вибухи в Криму

7 березня вибухи пролунали в районі аеродрому Бельбек. Тоді окупанти також поспішили запевнити нібито у них навчання.

4 березня "бавовна" лунала на авіабазі біля Гвардійського в Криму. Тоді в небо здійнявся чорний дим. Однак російські пропагандисти відразу ж написали про безпілотник.

На початку березня генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун пояснював, що "бавовні" на півострові можуть сприяти українці. За його словами, вибухи можуть відбуватись з допомогою "третьої сили". Варто зауважити, що, ані Генштаб ЗСУ, ані інші відомства не брали на себе відповідальність за "бавовну".