Українці – в укриття: в окупованому Севастополі пролунала повітряна тривога

У тимчасово окупованому росією Криму майже щодня повідомляють про вибухи. Ввечері 21 серпня в Севастополі навіть оголосили повітряну тривогу.

Сирени в Криму лунають вже не вперше. Минулого разу повітряну тривогу в Севастополі оголошували 18 серпня.

До теми А "бавовна" все цвіте: у Севастополі чули вибух: окупанти звітують про роботу ППО біля Бельбеку

У Севастополі лунають сирени

Приблизно о 22:00 у тимчасово окупованому росією Севастополі почали лунати сирени. Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів.

Українці – у сховища. Решта – до військових об'єктів,

– мовиться у підписі до відео.

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Зауважте, що до увімкнення сирен в російських ЗМІ повідомили про "приліт" в районі Нахімовського училища. Згодом окупанти почали, як завжди, говорити, що "бавовна" – це звуки роботи російської ППО.

Ба більше, росіяни впевнені у її успішній роботі. Мовляв, системи "збивають всі цілі".

Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін розповів, що "бавовна" в Криму деморалізувала окупантів та викликала панічні настрої серед росіян.За його словами, вибухи на тимчасово окупованому півострові повністю зруйнували картинку російських загарбників , які намагалися презентувати його як безпечний курорт.

Дивіться відео, як у Севастополі лунають сирени:

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Коротко про вибухи в Криму

Перші вибухи на тимчасово окупованому півострові пролунали 9 серпня. "Бавовна" трапилася на авіабазі "Саки" під Новофедорівкою. За версією загарбників там сталося "порушення правил пожежної безпеки".

Вже 16 серпня "хлопки" чули у Джанкойському районі. Внаслідок цього залізниця і трансформаторна станція зазнали пошкоджень. Того ж дня вибухи пролунали й у військовій частині окупантів.

Через 2 дні повідомили про "бавовну" в Керчі поруч із кримським мостом. За словами загарбників, там спрацювала ППО. Дещо пізніше вибухи пролунали на аеродромі у Бельбеку.

Впродовж 19 – 20 серпня у Криму також чули низку "хлопків". Зокрема, біля Євпаторії, Севастополя, Керчі та Чорноморська.

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