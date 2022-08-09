В окупованому Токмаку вночі було дуже гучно, – кореспондент із Запоріжжя
9 серпня 2022 , 13:03Читать новость на русском
На території тимчасово окупованої Запорізької області нещодавно були влучання по ворожих складах із боєприпасами. Також, цієї ночі, 9 серпня, місцеві із Токмаку чули тривалу детонацію.
Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він також зазначив, що два дні тому у тимчасово окупованому Токмаку вибухнув потяг із боєприпасами.
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Схоже, ще не все вигоріло, саме тому вночі було чутно детонацію,
– зазначає кореспондент.
За його словами, окупанти знову обстріляли населені пункти поблизу Оріхова, там є чимало руйнувань саме цивільної інфраструктури.
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Атака ЗСУ по окупантах у Мелітополі: що відомо
- Потужні звуки вибухів пролунали у місті після опівночі 8 серпня. Українські бійці вдарили по пунктах тимчасової дислокації окупантів на промислових майданчиках Мелітополя з HIMARS. Військо противника зазнало серйозних втрат.
- Згодом інформацію про атаку по окупантах підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. За попередніми даними, наші захисники ліквідували сотню російських окупантів, які перебували у тимчасово облаштованих казармах. Крім того, військо противника зазнало серйозних втрат у техніці.