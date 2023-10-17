До Ізраїлю приїхав Олаф Шольц: яка мета візиту

У вівторок 17 жовтня Олаф Шольц завітав на Близький Схід. Це візит солідарності з Ізраїлем.

Багато світових лідерів відвідують Близький Схід, щоб підтримати Ізраїль у боротьбі проти ХАМАС. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відвідав Державу Ізраїль.

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Яка мета візиту

Шольц має провести низку переговорів, зокрема із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом цієї близькосхідної країни Іцхаком Герцогом. Говоритимуть про ситуацію загалом і те, як запобігти подальшій ескалації конфлікту.

Іще він зустрінеться з родичами громадян Німеччини, яких захопили в полон бойовики ХАМАС. Наразі ці люди перебувають у заручниках у Секторі Гази.

Увечері німецький політик поїде до Єгипту. Що цікаво, в Німеччині законодавчо заборонили підтримувати ХАМАС, а сам Шольц застеріг Іран і "Хезболлу" не втручатися в ізраїльські події. Залучення цих гравців у бойові дії може повністю дестабілізувати регіон і загрожує небезпекою великої війни.

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Світ підтримує Ізраїль