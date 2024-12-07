Шольц поговорив з Трампом про завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. З ним він обговорив можливість створення спільної стратегії для підтримки України.

Про це розповідає 24 канал з посиланням на Reuters. За словами Шольца, він впевнений, що між Німеччиною та США вдасться розробити стратегію для України.

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"Нічого не вирішувати без українців"

Шольц наголосив, що важливим залишається врахування думки українського народу.

Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити без участі українців,

– підкреслив канцлер.

Він також зазначив, що розмова з Трампом була "детальною" та що його команда постійно контактує з радниками майбутнього президента США.

Шольц зауважив, що важливо якнайшвидше припинити насильство і забезпечити незалежність і суверенітет України.

Однак, як пише The Guardian, Шольц знову виключив можливість постачання Україні далекобійних ракет Taurus, заявивши, що удари по Росії можуть призвести до ескалації, якої необхідно уникати.

До слова, 2 грудня Олаф Шольц прибув до Києва. Цьому візиту передував його телефонний дзвінок російському президенту Путіну.