На тлі подій останніх 24 годин: Шольц просить парламент ввести надзвичайний стан

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Бундесвер ввести надзвичайний стан у країні. Причиною цього є "події останньої доби та заяви уряду США".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Олафа Шольца під час пресконференції 13 лютого.

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Навіщо Шольцу надзвичайний стан в Німеччині

Олаф Шольца попросив німецький парламент ввести надзвичайний стан через події минулої доби із розмовою Трампа та Путіна та заяви уряду Сполучених Штатів Америки щодо України.

Запровадження надзвичайного стану надасть державі можливість залучати більше боргів, ніж передбачено обмеженнями.

Шольц просить Бундесвер ввести надзвичайний стан / Відео з акаунту @BRICSinfo у соцмережі Х

До слова, Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. За словами американського президента, він разом з Путіним домовилися негайно розпочати переговори щодо припинення війни в Україні.

Після цього Трамп також зателефонував Зеленському та розповів йому про свій контакт з Путіним. За словами Трампа, і Путін, і Зеленський хочуть миру.

Варто зазначити, що у партії Олафа Шольца розкритикували домовленості між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль зазначив, що рішення про мир, ухвалене без участі України та Європи, лише перенесе проблему на майбутнє.