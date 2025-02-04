Це егоїстично, – Шольц обурився через ідею Трампа допомагати Україні в обмін на корисні копалини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ідею президента США Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Подібна пропозиція не відповідає інтересам Києва. Про це він заявив увечері у понеділок, 3 лютого, після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на N-TV.

Дивіться також Що таке рідкісноземельні метали, які хоче обміняти Трамп

Як відреагував Шольц на пропозицію Трампа

На думку німецького канцлера, було б "дуже егоїстично та дуже егоцентрично" використовувати ресурси України для фінансування її оборони, доки там триває війна. За даними DW, він наголосив, що у майбутньому Україні знадобиться сильна армія, а також кошти для відновлення країни.

Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою відбудову. Це головне завдання, якщо врахувати величезні руйнування. Тому ресурси України потрібно використати для фінансування всього, що необхідно після війни,

– вважає Олаф Шольц.

За його словами, це великі завдання, якщо зважати на величезні руйнування, які відбуваються в Україні через війну, яку веде Росія. І саме тому, на думку чинного канцлера Німеччини, було б краще, якби ресурси України були використані "для забезпечення хорошого майбутнього".

Нагадаємо, що раніше низка західних ЗМІ писала, що у пунктах плану перемоги є пропозиції Києва в обмін на допомогу. Так, журналісти CNN писали, що Україна готова запропонувати Заходу свої природні ресурси в обмін на військову підтримку, і таким чином втримати підтримку Вашингтону.