На фронті загинув екснардеп Барна: де і коли ховатимуть політика
Джерело:Чортківська міська рада
Колишній депутат Верховної Ради та військовий загинув на війні 17 квітня, не доживши один день до свого дня народження. Олегу Барні мало виповнитись 56 років.
Зустрічатимуть тіло Героя у суботу 22 квітня у місті Чортків Тернопільської області. Поховають бійця у рідному селі Білобожниця, що на Тернопільщині.
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Коли та де можна попрощатись з військовим
Прощання із загиблим воїном відбудеться 21 квітня спершу у Михайлівському соборі в Києві, потім – на Майдані Незалежності,
– повідомили у Чортківській міській раді.
У Чорткові тіло Олега Барни зустрічатимуть о 12:00 22 квітня у Соборі верховних апостолів Петра і Павла. У цей же день о 19:00 22 квітня відбудеться парастас у рідному домі Героя у селі Білобожниця.
"Чин похорону розпочнеться у неділю, 23 квітня, о 14:00 у селі Білобожниця", – розповіли у міській раді.
Там попросили прийти та віддати шану Герою, який віддав Україні найдорожче – своє життя.
Олег Барна загинув на фронті: що відомо
- 18 квітня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що 17 квітня на фронті загинув Олег Барна.
- У цей же вечір пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Довбуша Мирослав Семенюк заявив, що офіційно загиблим військового ще не вважають. Адже на той час його тіло ще не могли евакуювати з поля бою. Проте Семенюк пояснив, що все вказує на те, що він загинув.
- На фронт Олег Барна пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Вже 25 лютого 2022 року був зарахований у ЗСУ. Був помічником гранатометника та старшим сержантом.
- Перед цим брав участь в АТО, куди пішов у липні 2014 року. У Олега Барни залишилась дружина та двоє синів. Детальніше про те, чим за життя запам'ятався Олег Барна як політик та громадянин – читайте за посиланням.