У Києві прощаються з загиблим на війні екснардепом Барною
Джерело:УНІАН
21 квітня у Михайлівському соборі у Києві розпочалося прощання з колишнім депутатом Олегом Барною. Він загинув 17 квітня у бою під Вугледаром.
До храму прийшли родичі, близькі та знайомі полеглого захисника. Відомо, що церемонія прощання продовжиться на Майдані Незалежності.
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У Києві прощаються з Олегом Барною
Віддати останню шану загиблому військовому прийшов і колишній президент Петро Порошенко разом зі своєю дружиною.
У Михайлівському соборі прощаються з Барною: дивіться відео
Разом з Олегом Барною в Михайлівському соборі прощаються з командиром єгерського взводу 31-річним жителем Тернополя Валерієм Дороховим.
Екснардепа Барну поховають 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.
Прощання з захисником Барною / Фото "Обозреватель", УНІАН
Олег Барна загинув на війні: що відомо
- 18 квітня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що 17 квітня на фронті загинув Олег Барна.
- На фронт Олег Барна пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Вже 25 лютого 2022 року був зарахований у ЗСУ. Був помічником гранатометника та старшим сержантом.
- Нардепка Ірина Геращенко розповіла, що Барна увійшов до штурмової роти, але загинув у бою з російськими окупантами під Вугледаром.
- Побратими захисника кажуть, що Барна відомий всім, як колишній народний депутат восьмого скликання, але для них він – побратим, який на рівних з усіма виконував бойові задачі. Бійці наголосили, що за кожне життя їхніх побратимів буде помста у десятикратному розмірі.
- Військовий Євген Назаренко зазначив, що Барна загинув, отримавши кульове поранення в шию. Він один з перших пішов штурмувати ворожі позиції. Також екснардеп вів бій з ворогом на відстані метру та вбив багато окупантів.
- Перед повномасштабною війною екснардеп брав участь в АТО, куди пішов у липні 2014 року. У Олега Барни залишилась дружина та двоє синів. Детальніше про те, чим за життя запам'ятався Олег Барна як політик та громадянин – читайте у матеріалі 24 Каналу.