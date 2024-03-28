"Є непублічні речі": Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України – Олега Іващенка. Президент наголосив, що Іващенко – фахова людина, яка чудово розуміє роботу розвідки.
Олег Іващенко змінив на посаді Олександра Литвиненка. Він, своєю чергою, став секретарем РНБО замість Олексія Данілова.
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У час війни є непублічні речі
Президент України спочатку подякував Олександру Литвиненку, який за час служби зробив чимало для держави. Згодом Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки – Олега Іващенка. Він наголосив, що новий керівник чудово розуміє основну державну ціль України нині.
Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси. Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна. У час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно. Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал,
– наголосив Зеленський.
Володимир Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки: дивіться відео
Що відомо про Олега ІващенкаПро нового очільника Служби зовнішньої розвідки України у відкритому доступі майже немає інформації. Частина ЗМІ переконана, що інформація про нього засекречена. Відомо лише те, що Іващенко у 2017 – 2019 роках обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ з розвідки, а у 2021 році – першого заступника начальника Головного управління розвідки.
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що президент України хоче підсилити певні напрямки роботи РНБО. Саме тому було ухвалено рішення про відставку Данілова й призначення на його місце Литвиненка. Подоляк також додав, що від Литвиненка очікують більш об'ємного аналізу щодо того, як має діяти Україна з погляду політичного обґрунтування та інформаційної стратегії.
"Президент хоче мати повний аналіз того, як будуть розвиватися події в Росії в тих чи інших сценарних планах, а також, як змінитися ситуація з урахування виборів, які незабаром відбудуться у багатьох країнах Європи та США. Функція РНБО зараз буде мати більше аналітичної складової якраз для того, щоб ці сценарії були у президента на столі абсолютно чітко прописані", – заявив Подоляк.