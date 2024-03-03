Ексзаступник комбрига загинув з родиною в Одесі: у 56 бригаді розповіли про Олега Кравця
Олег Кравець та його дружина Тетяна служили у 56 бригаді. Вони перебували у будинку, в який влучив "Шахед" в Одесі.
56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада прокоментувала атаку дронами на Одесу, що сталася 2 березня. Станом на 3 березня відомо, на жаль, про 10 загиблих. Серед них – Олег Кравець.
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Що відомо про цю родину
Олег Володимирович Кравець – це колишній заступник командира 56 бригади з морально-психологічного забезпечення. Він мав звання полковника. Разом з ним загинула дружина Тетяна, яка теж нещодавно служила у цій бригаді. Також російська атака забрала життя в їхньої 7-місячної доньки Лізи.
Жорстоке вбивство цілої родини армією агресора біллю відгукується в серці кожного з нас! Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблих! Ворог відповість за кожен свій злочин! Не забудемо! Не пробачимо!
– мовиться у повідомленні.
Наразі тривають пошуки ще двох дітей цього подружжя. А саме 9-річного Сергія та 8-річної Злати.
Що відомо про атаку 2 березня
- У ніч з 1 на 2 березня Росія атакувала Одесу дронами-камікадзе. Один з "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку.
- Внаслідок російської агресії, на жаль, загинули щонайменше 10 людей. Також відомо про 8 постраждалих. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 5 людей.
- Рятувальна операція ще триває. Під завалами можуть бути люди.
- Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно пояснив, що "Шахеди" бувають різних розмірів, їхня бойова частина теж відрізняється. За його словами, у ту ніч окупанти вдарили по житловій будівлі не якимось маленьким БпЛА, а доволі великим дроном.