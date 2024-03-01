Назвав основні потреби на полі бою: Павлюк взяв участь у безпековому діалозі зі США

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк долучився до XVI Безпекового діалогу Україна – США. Під час свого виступу він подякував партнерам, а також наголосив на основних потребах українських військових на полі бою.

Про це Павлюк повідомив на своїй сторінці у мережі. Він також додав, що лише продовження підтримки допоможе зупинити агресора, передає 24 Канал.

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Павлюк розповів партнерам про потреби ЗСУ

Командувач Сухопутних військ повідомив, що 29 лютого у форматі онлайн долучився до XVI Безпекового діалогу Україна – США щодо оцінювання оборонних спроможностей та потреб України після другого року війни. До слова, форум проходив у Вашингтоні. Серед учасників були Вільям Тейлор – віцепрезидент з питань Європи та Росії Інституту Миру США, Бен Ходжес – екскомандувач сухопутних військ США в Європі та Люк Коффі – старший науковий співробітник Інституту Гудзону.

Під час виступу Павлюк подякував США за підтримку, а також додав, що лише її продовження зможе зупинити агресора.

Висловив подяку народові Сполучених Штатів за допомогу Україні та підкреслив її важливість для відбиття повномасштабної збройної агресії Росії. Під час розмови також окреслив основні потреби, які мають Сухопутні війська для ведення бойових дій проти противника, який переважає. Зокрема, щодо окремих видів озброєння, військової техніки та можливостей посилення армійської авіації,

– повідомив Павлюк деталі.

Коли США схвалять допомогу для України