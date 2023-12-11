Успішно демобілізовано: внаслідок атаки БпЛА у Курську знищено російського підполковника

15:23

У вересні 2023 року у Курську пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти стверджували, що у місті спрацювало ППО, яка нібито збило український безпілотник. Внаслідок цього було завдано удару по аеродрому "Халіно" у Росії, де знищили командування авіаполку росіян.