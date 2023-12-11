Успішно демобілізовано: внаслідок атаки БпЛА у Курську знищено російського підполковника
Джерело:Анатолій Штефан
У вересні 2023 року у Курську пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти стверджували, що у місті спрацювало ППО, яка нібито збило український безпілотник. Внаслідок цього було завдано удару по аеродрому "Халіно" у Росії, де знищили командування авіаполку росіян.
Українські військові 24 вересня завдали удару по аеродрому "Халіно" в Курську, що у Росії. Унаслідок вдалої операції, яку здійснило ГУР, було знищено командування авіаполку росіян.
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Знищено російського підполковника
Офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан повідомив, що у результаті атаки БпЛА на міжнародний аеропорт "Курськ-Східний" ліквідовано російського підполковника Олександра Галя.
Успішно демобілізовано підполковника Галь Олександра, заступника командира 14 винищувального авіаційного полку з військово-політичної роботи,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про атаку БпЛА на російський аеродром у Курську
- Російські телеграм-канали повідомляли, що 24 вересня було здійснено роботу ППО поблизу аеродрому "Халіно", яка нібито збила український безпілотник. Близько о 20:30 у Курську вкотре за добу пролунали вибухи.
- Водночас Україна за допомогою безпілотника атакувала будівлю спецслужб в Курську, що на заході Росії. Якщо вимірювати дистанцію у повітряному просторі, то це близько 90 кілометрів від кордону. Того ж дня був іще один приліт на нафтопереробний завод у місті. Це було пряме влучання дрона в будівлю.
- Унаслідок вдалої операції було знищено командування авіаполку росіян. Безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку імені Жданова. у розвідці повідомили, що удар по аеродрому був операцією ГУР.
- Згідно з попередніми даними, були поранені або загинули командир 14 авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ, працівники аеродрому. Раніше повідомлялося, що керівництво авіаполку та офіцери ФСБ прибули для огляду "українського БпЛА", який нібито було перехоплено засобами радіоелектронної боротьби росіян поряд з аеродромом.
- Наступного ранку у російському Курську лунали вибухи нібито внаслідок атаки безпілотників. Під ударом була будівля російського МВС. Окупанти підтвердили пошкодження кількох приватних домоволодінь і даху адмінбудівлі.