"Ми тебе вибороли": медик зі Зміїного Олександр Куртєв повернувся з ворожого полону
Джерело:Ярослава Хаджи
У рамках масштабного обміну полоненими звільнили 230 українців. Серед них – медик Олександр Куртєв, що захищав Зміїний. У соцмережах дівчина військового поділилася радісною новиною.
Олександр Куртєв, 22-річний медик, який відважно захищав острів Зміїний, нарешті повернувся додому після майже дворічного полону. Його звільнення стало частиною великого обміну, про який повідомили 3 січня. Він відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.
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Повернення Олександра Куртєва
Зазначимо, що загалом з-поміж звільнених полонених – семеро захисників острова Зміїний. Власне, серед них військовий медик Олександр Куртєв.
Його фотографію після звільнення опублікувала дівчина Ярослава зі словами: "Видихай, ти вдома. Я не можу в це повірити, але ми тебе вибороли".
Звільнений Куртєв та представниця Координаційного штабу / Фото з інстаграму Ярослави Хаджи
Зазначимо, що на опублікованому фото з Олександром не його дівчина Ярослава, а Юлія Приймак. Вона є керівницею Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнено 230 українців та українок,
– повідомляли в Координаційному штабі.
Більше про Зміїний
- Острів Зміїний став символом непохитності українського духу та боротьби за незалежність після того, як 24 лютого 2022 року російські війська атакували його, але зустріли рішучу відповідь: "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- Захоплення острова відбулося після ракетно-артилерійського удару. Власне, вже 26 лютого з'явилася інформація про взяття у полон наших захисників, яку Збройні Сили України підтвердили 1 березня.
- Після евакуації російських військових 1 липня українські бійці 7 липня встановили на острові державний синьо-жовтий прапор, знаменуючи відновлення контролю над Зміїним.
- Очевидно, росіяни не вирішили раптово покинути острів через свою великодушність. Військовий Сил спеціальних операцій розповідав, як планувалась операція щодо повернення Зміїного. Він, до речі, виконував роль водолаза-розвідника.