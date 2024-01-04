"Ми тебе вибороли": медик зі Зміїного Олександр Куртєв повернувся з ворожого полону

У рамках масштабного обміну полоненими звільнили 230 українців. Серед них – медик Олександр Куртєв, що захищав Зміїний. У соцмережах дівчина військового поділилася радісною новиною.

Олександр Куртєв, 22-річний медик, який відважно захищав острів Зміїний, нарешті повернувся додому після майже дворічного полону. Його звільнення стало частиною великого обміну, про який повідомили 3 січня. Він відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Повернення Олександра Куртєва

Зазначимо, що загалом з-поміж звільнених полонених – семеро захисників острова Зміїний. Власне, серед них військовий медик Олександр Куртєв.

Його фотографію після звільнення опублікувала дівчина Ярослава зі словами: "Видихай, ти вдома. Я не можу в це повірити, але ми тебе вибороли".



Звільнений Куртєв та представниця Координаційного штабу / Фото з інстаграму Ярослави Хаджи

Зазначимо, що на опублікованому фото з Олександром не його дівчина Ярослава, а Юлія Приймак. Вона є керівницею Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнено 230 українців та українок,

– повідомляли в Координаційному штабі.

Більше про Зміїний

Острів Зміїний став символом непохитності українського духу та боротьби за незалежність після того, як 24 лютого 2022 року російські війська атакували його, але зустріли рішучу відповідь: "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Захоплення острова відбулося після ракетно-артилерійського удару. Власне, вже 26 лютого з'явилася інформація про взяття у полон наших захисників, яку Збройні Сили України підтвердили 1 березня.

Після евакуації російських військових 1 липня українські бійці 7 липня встановили на острові державний синьо-жовтий прапор, знаменуючи відновлення контролю над Зміїним.

Очевидно, росіяни не вирішили раптово покинути острів через свою великодушність. Військовий Сил спеціальних операцій розповідав, як планувалась операція щодо повернення Зміїного. Він, до речі, виконував роль водолаза-розвідника.

З-поміж 230 повернених українських захисників є 130 представників ЗСУ, Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.