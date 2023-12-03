Викликали "на килим": Лукашенко прилетів у Китай до Сі Цзіньпіна

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 3 грудня неочікувано прибув у Китай. Літак білоруського диктатора приземлився у Пекіні.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ. Це вже друга за рік поїздка самопроголошеного президента Білорусі до очільника Піднебесної, передає 24 Канал.

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Лукашенко прибув на переговори до Сі Цзіньпіна

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі наголосили, що переговори між Лукашенком та Сі Цзіньпінем мають відбутися 4 грудня у Пекіні. Зокрема, політики планують обговорити питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва.

Лукашенко прилетів у Китай / Фото з сайту самопроголошеного президента Білорусі

Лукашенко і Сі Цзіньпінь мають також під час зустрічі мають відвідати кілька заходів соціально-гуманітарного направлення.

Варто зазначити, що це вже друга поїздка білоруського диктатора до очільника Китаю. Минулий раз Лукашенко прилітав у Пекін у лютому 2023 року. Тоді на зустрічі з Сі Цзіньпінем він обговорив "мирний план" Китаю для України, який складався з 12 пунктів, серед яких були заклики до припинення вогню, скасування санкцій і відновлення переговорів.

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