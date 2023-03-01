Лукашенко може обговорювати у Китаї 4 теми, – Латушко назвав їх

Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко прибув до Китаю і вже зустрівся з Сі Цзіньпіном. Ймовірними темами розмови могли стати питання зброї, санкцій, ситуації на кордоні Білорусі та країн ЄС.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він додав, що Лукашенко також може шукати собі нову точку опори у вигляді Китаю замість Росії.

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Нова точка опори

За словами Павла Латушка, Росія стала проблемною точкою для Алєксандра Лукашенка, тому йому важливо знайти нового союзника.

"Він не отримує потрібних ресурсів від Росії. Тому йому треба поставити десь другу ногу. Китай – чому б і ні. Він завжди дивився на Китай і мав підтримку. Це логічно", – відзначив білоруський опозиціонер.

Павло Латушко про деталі візиту Лукашенка до Китаю: дивитись відео

З іншого боку, Лукашенка міг викликати сам Сі Цзіньпін. Можливо, китайського лідера непокоїть ситуація на кордоні Білорусі з ЄС.

"Ми бачимо достатньо жорстку позицію Польщі. Також до неї доєднується Литва, щодо закриття товарних пунктів пропуску на кордоні з Польщею і залізничних з Литвою. Черги ростуть. Наступним кроком може бути закриття всього кордону, про що каже уряд Польщі", – сказав Латушко.

Це може привести до зупинки транзиту, який важливий для Китаю.

Якщо умовно на тиждень зачиниться кордон – Китай понесе мільярди втрат. Утворяться затори з вагонів по обидва боки кордону. Лукашенко винен у цьому. Тому його будуть питати, що він планує з цим робити,

– додав опозиціонер.

Зброя та обхід санкцій

Тема зброї також може бути на обговорені. Білорусь та Китай має спільне виробництво, наприклад РСЗО "Полонез". Ця система виробляється саме у Білорусі і є дуже далеким аналогом Хаймарсу, навів приклад Павло Латушко. Інше питання – обхід санкцій.

"Ми бачимо, що санкції для Росії досить великі. Якщо говорити про поставку зброї з Китаю напряму до Росії – це кризово для Китаю. Тому що американці та Європа кажуть, що будуть реагувати на це. Чому б не зайти через Білорусь під виглядом цивільних поставок і постаратися "пропихнути" військову техніку", – припустив в ефірі спікер.

Лукашенко хоче поскаржитися на Путіна

Деякі джерела припускають, що Алєксандр Лукашенко хоче поскаржитися на Владіміра Путіна. Мовляв, саме Путін змушує його більш активно вступити у війну.

"Лукашенко буде намагатися отримати підтримку з боку Китаю, аби збалансувати тиск з боку Росії. Мовляв, високо цінує пропозиції Китаю щодо миру. Але ті пропозиції, які зробив Китай, вони відповідають інтересам тільки однієї країни – агресорів Росії та режиму Лукашенка", – озвучив ще одну версію Латушко.

Китаю це може бути вигідним, бо "ковідні історії" з протестами громадян щодо послаблення обмежень показали – народ має вплив на владу.

"Китай розуміє, що повне послаблення Росії відповідає їх інтересам – дешевше нафта, ресурси. Але падіння Росії може привести до того, що наступним може бути Китай, влада бачить ці загрози", – припустив експерт.

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