Він не хоче померти: яку гру наразі веде Лукашенко з Путіним
Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що Алєксандр Лукашенко дистанціюється від домовленостей у конфлікті Путіна та Пригожина, де був ймовірним посередником. Натомість самопроголошений білоруський президент веде свою гру. І ця гра – вижити.
Це 24 Каналу зазначив політолог Тарас Загородній. Він припустив ймовірність повторного заколоту в Росії.
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"У нього одна гра – він не хоче померти. Він захищає власну владу і власне життя. Лукашенко мерзотник і бандит, але в нього серйозні інстинкти влади і він розуміє, в якій ситуації опинився, що його можуть прибрати або росіяни, або білоруси, або ще хтось", – відзначив Загородній.
Мрії Лукашенка
На думку політолога, Лукашенко хоче реалізувати свою давню мрію і очолити союзну державу Росії та Білорусі. І зробити це за допомогою Китаю, який стоїть за ним.
Він у важкому становищі, які б казки не розповідав про врегулювання конфлікту Путіна і Пригожина. Ситуація пішла не за його сценарієм. Пригожин повернувся в Росію, там йому повернули гроші,
– сказав політолог.
Тарас Загородній про долю Лукашенка і процеси в Росії: дивитись відео
Він додав, що Пригожин є мафіозною частиною Росії і тримає велику частину ресурсу, який цікавить ФСБ. Тому Путін наразі з ним нічого зробити не може. Натомість новий заколот вже зріє.
"Повторення рейду може бути з імовірність 99% . Це може бути не Пригожин. Спусковим гачком атаки на Путіна може стати звільнення Бахмута. Тоді він зможе апелювати, мовляв, "вагнерівці взяли місто", а військові Шойгу втратили", – припустив Тарас Загородній.
Політика Алєксандра Лукашенка: останні новини
- Лукашенко підписав закон про заборону в Білорусі ЗМІ "недружніх" країн. Він дозволяє анульовувати державну ліцензію, а також – обмежувати доступ до інтернет-ресурсів.
- За словами Лукашенка, 5 липня він розмовляв з Пригожиним і начебто він перебуває в Росії. Білоруський диктатор припустив, що Путін не стане його ліквідовувати. Але "всяке у житті буває".
- Лукашенко виступив перемовником у конфлікті Путіна та Пригожина. Це був важливий хід з його боку. Але кремлівський очільник знівелював ці "досягнення", заявивши про "досягнення" російського народу та силовиків, які "запобігли" перевороту.