Лукашенко на прямому пайку в Москви: він уже не здатен тримати дистанцію з Росією

Олександр Лукашенко звільнив голову Держприкодонкомітету Білорусі Анатолія Лапо та на його посаду призначив російського генерала Костянтина Молостова. Та інтеграція Білорусі в Росію триває вже певний час.

Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зауважив, що раніше її самопроголошений президент Олександр Лукашенко проводив чистки та позбувався від російських агентів серед КДБ та армії.

До теми Страх перед повстанням: Лукашенко змінив главу прикордонників Білорусі

"Але я все більше схиляюся, що після відомих подій, як мінімум початку війни, у нього можливостей для того, щоби зберегти дистанцію з Москвою вже нема жодних", – наголосив Фейгін.

Білорусь – "окупована"

А тим паче нині, коли російська ядерна зброя розміщується на території Білорусі. Лукашенко не має можливостей для маневрів.

Якщо вже кудись призначають російських генералів, я думаю, що оточення Лукашенка значною мірою складається з російської агентури,

– вважає російський правозахисник.

То це вимушений наслідок того, що фактично Білорусь – "окупована" країна.

"Російські війська, російські спецслужби. Російський апарат влади давно вже хазяйнує в Білорусі. Я не дуже розумію, які можливості у самого Лукашенка від цього впливу позбутися", – вважає Марк Фейгін.

Мовляв, ще до повномасштабної війни Росії проти України, коли був живий міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, то білоруський диктатор міг апелювати опираючись на двох крайнощах – відносини з Москвою та відносини із Заходом. Але Захід повністю відмовився від них.

Що відомо про Володимира Макея?

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер у листопаді 2022 року. Йому було 64 роки. Офіційно причину його смерті тоді не озвучили. Згодом повідомляли, що Макей начебто помер від інфаркту. Але з'явилася ще одна версія, що він нібито міг Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер у листопаді 2022 року. Йому було 64 роки. Офіційно причину його смерті тоді не озвучили. Згодом повідомляли, що Макей начебто помер від інфаркту. Але з'явилася ще одна версія, що він нібито міг накласти на себе руки. Водночас журналісти-розслідувачі Bellingcat заявили, що виявили низку "дивних збігів".

"Залишається остання ниточка – капілярна така судина – це з'єднання з Києвом, щоби він хоч якось захищав його інтереси перед Заходом. Натомість він гарантував не участь у війні", – переконаний правозахисник.

Фейгін вважає, що крок щодо розміщення російської тактичної ядерної зброї великої вигоди Білорусі поки що не приніс.

Зрозуміло, для чого він був треба. Якщо є "загроза" із Заходу, з України, ніхто не полізе на ядерну державу. Але насправді ми бачимо зовсім зворотний приклад. Є в країни ядерна зброя, ні – вона може завершити Білгородським рейдом,

– упевнений російський правозахисник.

Лукашенко залежний

Голова центробанку країни-агресорки Ельвіра Набіулліна 29 травня приїхала до Мінська та зустрілася з Олександром Лукашенком. Однак самопроголошений президент Білорусі заявив, що запровадження у країні єдиної валюти з Росією – не питання найближчого часу.

Марк Фейгін вважає, що голова російського центробанку й приїздила до Мінська для того, щоби переконати Лукашенка, що це єдиний вихід, якщо він хоче зберегти відносну стабільність в економіці Білорусі. Мовляв, що треба переходити на єдиний емісійний центр у Москві.

Навряд чи вона їздила обговорювати війну. Питання фінансової стабілізації Москва перед Білоруссю, перед Мінськом ставить саме в залежність від переходу до єдиного емісійного центру,

– сказав російський правозахисник.

Фейгін переконаний, що нині Олександр Лукашенко уникає цього, але має все менше можливостей. Нині у самопроголошеного президента повністю дотаційний бюджет і він не має самостійних грошей, адже всі кошти передає Москва.

"Він, як то кажуть, на пайку прямому", – наголосив Марк Фейгін.

Що відбувається в Білорусі