"Вони повернуться": Лукашенко знову ніс маячню про "слов'янську єдність" з Україною
Олександр Лукашенко не може дати спокій Україні та знову фантазує про якусь співпрацю. Він переконує, що Київ повернеться до Білорусі та Росії.
Пояснити, звісно, чому це "подітися нікуди" Україні він не став. Однак натомість додав ще декілька абсурдних реплік про якесь "спільне майбутнє" трьох країн.
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Порція абсурду від Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре прибув до Росії на зустріч з Владіміром Путіним. На двосторонніх переговорах із президентом Росії у Костянтинівському палаці Лукашенко не оминув увагою питання України.
Днем раніше диктатори відкрили пам'ятника до 80-річчя визволення Ленінграда від блокади. Пригадуючи це Лукашенко заявив, що "непогано було б, якби поруч стояв хтось із України". Білоруський диктатор знову переконував всіх навколо, що Україна в перспективі повернеться до співпраці з Росією та Білоруссю.
Все-таки три слов'янські народи постраждали. Але це їхній вибір. Що робити, вони мають інший курс… але, думаю, що вони повернуться до нас. Подітися нікуди,
– казав диктатор.
Після цього Лукашенко почав розповідати так звану "слов'янську єдність", і що її буде відновлено. У його фантазіях, згодом разом вони "відкриватимуть пам'ятники жертвам нацизму".
Співпраця двох диктаторів
- Днями Олександр Лукашенко знову полетів до Владіміра Путіна. Повідомляється, що диктатори хотіли обговорити "міжнародну тематику" та плани на найближчі три роки. Цілком ймовірно, що тема розмови стосуватиметься перетворення Білорусі на інструмент збільшення тиску на країни Заходу і східний фланг НАТО.
- Якщо Владімір Путін прийме рішення нападу на Європу, то йому точно знадобиться допомога у захопленні Сувальського перешийку – звісно, він звернеться до Білорусі. Російський президент навряд розраховує на армію країни, однак розглядає Лукашенка як дезорганізований фактор.
- Днями Олександр Лукашенко хвалився, що Путін, мовляв, подарував їм ядерні ракети для "Іскандерів". При цьому Лукашенко натякнув, що ці ракети можуть застосувати проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі.