"Вони повернуться": Лукашенко знову ніс маячню про "слов'янську єдність" з Україною

Олександр Лукашенко не може дати спокій Україні та знову фантазує про якусь співпрацю. Він переконує, що Київ повернеться до Білорусі та Росії.

Пояснити, звісно, чому це "подітися нікуди" Україні він не став. Однак натомість додав ще декілька абсурдних реплік про якесь "спільне майбутнє" трьох країн.

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Порція абсурду від Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре прибув до Росії на зустріч з Владіміром Путіним. На двосторонніх переговорах із президентом Росії у Костянтинівському палаці Лукашенко не оминув увагою питання України.

Днем раніше диктатори відкрили пам'ятника до 80-річчя визволення Ленінграда від блокади. Пригадуючи це Лукашенко заявив, що "непогано було б, якби поруч стояв хтось із України". Білоруський диктатор знову переконував всіх навколо, що Україна в перспективі повернеться до співпраці з Росією та Білоруссю.

Все-таки три слов'янські народи постраждали. Але це їхній вибір. Що робити, вони мають інший курс… але, думаю, що вони повернуться до нас. Подітися нікуди,

– казав диктатор.

Після цього Лукашенко почав розповідати так звану "слов'янську єдність", і що її буде відновлено. У його фантазіях, згодом разом вони "відкриватимуть пам'ятники жертвам нацизму".

Співпраця двох диктаторів