Вчать користуватися зброєю: скільки українських дітей викрав режим Лукашенка

До прокуратури Міжнародного кримінального суду передали другу частину комунікацій щодо причетності Алєксандра Лукашенка та його спільників до воєнних злочинів в Україні. Мовиться про незаконне переміщення українських дітей. Ці докази зібрала команда Народного Антикризового Управління.

Головна мета – довести роль самопроголошеного президента Білорусі у скоєнні цих воєнних злочинів. Про це 24 Каналу заявив білоруський опозиціонер Павло Латушко, зауваживши, що так МКС демонструють, як побудована ієрархія "керівник – підлеглий" в Білорусі.

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Керує цією ієрархією самопроголошений президент Білорусі. У Лукашенка є система підлеглих, в яку входять керівники певних міністерств, органів державного управління, різних організацій та певні фізичні особи, які беруть участь в організації злочинів. Долучають також до матеріалів і цитати.

"Ще 27 липня, коли ми передавали першу частину комунікацій, Лукашенко сам зізнався в цьому, що він подзвонив Путіну і домовився про те, що фінансуватиме із коштів цієї "союзної держави" незаконне вивезення українських дітей", – наголосив Латушко.

Згодом у серпні самопроголошений президент Білорусі ще раз підтвердив, що він не планує припиняти цих злочинних дій і знову посилався на домовленість з Владіміром Путіним.

За нашими даними, з тимчасово окупованих територій України з понад 20 міст та населених пунктів вивезено понад 3000 українських дітей. З них, за нашими оцінками, понад 2100 – це діти, які були вивезені з порушенням норм міжнародного гуманітарного права,

– зазначив білоруський опозиціонер.

Серед них також є діти-сироти. Командою Народного Антикризового Управління встановлено вже конкретні особисті дані 37 українських дітей, яких незаконно вивезли. Цю інформацію передали до Міжнародного кримінального суду. А також до української влади, аби можна було віднайти та повернути малечу.

"Це є для нас одним із головних пріоритетів – зупинити злочин, допомогти повернути українських дітей та, звісно, покарати винних у скоєнні цих воєнних злочинів", – зазначив Павло Латушко.

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Формування російських наративів

Режим показує, що він нібито надає медичну допомогу українським дітям. Однак, білоруський опозиціонер додав, що це неправда. Він наголошує, що головна мета – ідеологічна. Адже в українських дітей намагаються сформувати російські наративи.

Радник посольства Росії зустрічається з українськими дітьми в таборі, прямо говорить: "Кінець наших "ворогів" уже близько, треба трохи почекати. Прекрасне життя на "славній землі Росії вас чекає". Ми розуміємо, до чого воно робиться,

– сказав Латушко.

Так в української малечі хочуть сформувати розуміння того, що їхня Батьківщина не Україна й що вони не громадяни України, а буцімто їх "батьківщина – Росія". Таких доказів та цитат багато. Ба більше, триває мілітаризація українських дітей.

"Наводимо фото, фіксації, де прямо демонструється використання зброї. Коли зброя передається в руки українських дітей та їх навчають військової справи. З якими цілями, якщо ідеологічно їх намагаються сформувати як росіян, можна собі уявити", – наголосив білоруський опозиціонер.

Павло Латушко наголосив, що до прокуратури МКС передали достатньо великий обсяг матеріалів, які дають змогу припускати, що є багато підстав для того, аби було рішення при видачу ордера на арешт Алєксандра Лукашенка.

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