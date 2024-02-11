Блискучі оборонні операції та захист Києва: що відомо про Павлюка, який очолив Сухопутні війська

Зранку 11 лютого стало відомо про чергові зміни в командуванні Збройних Сил України. Зокрема, указом на посаду очільника Сухопутних військ призначено Олександра Павлюка.

Раніше він був першим заступником міністра оборони як за Рєзнікова, так і за Умєрова. Що ще відомо про новопризначеного командувача Сухопутних військ – розповідає 24 Канал.

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Призначення Павлюка

Зранку 11 лютого на сайті президента з'явився указ про призначення Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ. Днем раніше Кабмін звільнив його з посади першого заступника міністра оборони Рустема Умерова – у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ / фото з фейсбуку

Діяльність з 2014 року

Генерал Павлюк відіграв вирішальну роль у захисті України від російської агресії, обіймаючи низку важливих військових посад. Уже з березня 2014 року військовий брав активну участь в обороні України від окупантів як командир 24 окремої механізованої бригади. Зокрема, під його керівництвом відбувалося звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська.

Також у серпні 2014 року частини бригади Павлюка взяли участь у так званому "Ізваринському прориві". Українським військам вдалося вийти з напівоточення вздовж кордону. Бригада генерала продовжили боротьбу на східних ділянках України.

З 2015 по 2017 рік генерал Павлюк обіймав посаду першого заступника командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, а з 2017 по 2020 рік був призначений командувачем – аж поки його не було призначено на посаду командувача Операції об'єднаних сил. Сталося це 28 липня 2021 року.

Діяльність після 2022 року

Олександр Павлюк народився у Звягелі, Житомирської області. Це також рідне місто "залізного генерала" – Валерія Залужного.

Вже під час повномасштабного вторгнення під керівництвом Павлюка, зокрема. проходила оборона населених пунктів на Сході. Військові ООС втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей.

У березні 2022 року генерал Павлюк був призначений керівником Київської ОВА, де відіграв ключову роль в організації оборони Києва та прилеглих районів. Він залишався на цій посаді до травня того ж року.

У лютому 2023 року він став першим заступником тодішнього міністра оборони Олексія Рєзнікова. Він став єдиним заступником, який зберіг посаду після відставки ексміністра оборони України і продовжив роботу у команді Умєрова.

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