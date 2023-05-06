Брав участь у диверсіях в Білорусі та воював проти України: хто загинув у автівці Прілєпіна

Під час замаху на Прілєпіна загинув 27-річний уродженець тимчасово окупованого Луганська Олександр Шубін. Він воював з російськими загарбниками проти України.

Шубін керував автівкою Прілєпіна. Він віз пропагандиста до його родичів. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що відомо про водія Прілєпіна Олександра Шубіна

Олександр Шубін народився 15 січня 1996 року в українському Луганську. З 2016 року Шубін служив у батальйоні Прилепіна, де у нього був позивний "Злий". Окупант навіть засвітився в базі "Миротворець."

У 2018 році Шубін перебрався до Нижньоновгородської області, де проживає Захар Прілєпін з родиною. Також він дружив з вагнерівцями та іншими воєнними злочинцями. Щоправда, російський паспорт йому видали аж у 2019 році.

Цікаво, що у 2020 році він був одним з тих, кого послала Росія для дестабілізації ситуації в Білорусі.

Зокрема білоруські пропагандистські ЗМІ писали, що 29 липня 2020 року співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера". Крім того, ще одну людину було виявлено і затримано на півдні країни. Вони повинні були дестабілізувати ситуацію в Білорусі перед виборами.

Тоді ж білоруси засвітили список затриманих – серед них був вже знайомий нам Олександр Шубін.

Що відомо про підрив автівки Прілєпіна