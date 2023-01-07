Багато людей плакали, – Ткаченко про різдвяну службу в Києво-Печерській лаврі

7 січня 2023, 17:25
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В Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній вперше провів божественну літургію з нагоди Різдва. Це подія без перебільшення є історичною та надзвичайно важливою.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. 

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За словами Ткаченка, важко описати емоції вірян, які 7 січня відвідали службу. Успенський собор був вщент заповнений людьми, багато вірян плакали.

Я дійсно вважаю, що це історична подія і поновлення справедливості,
– наголосив міністр.

Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври / Фото Олександра Ткаченка

 

Він також вирішив пояснити, що за Законом України, всі лавра належить державі. 

"У різні часи укладалися різні угоди, наприклад, тимчасового використання Трапезної та Успенського собору. Остання така угода була завершена 31 грудня. Відтепер держава може надавати погодинно право служіння релігійним організаціям. Що ми власне і зробили на це Різдво", – додав Ткаченко.

Що дозволило Епіфанію провести службу у лаврі

7 січня під час святкового різдвяного богослужіння на території лаври помітили "намісника Києво-Печерської лаври" Павла Лебедя. Він стояв на узбіччі дороги й спостерігав за потоками вірян. Світлина Паши "Мерседеса" спровокувала хвилю глузливих коментарів та мемів від українців.

Автор: Альона Захарова