У оборонному комітеті Ради пояснили, чому проти продовження оновлення даних після 16 липня
Джерело:BBC
В Україні триває мобілізація, і згідно з новим законом усі військовозобов'язані особи повинні оновити облікові дані до 16 липня. Дехто сумнівається, що усім, хто має оновити дані, вистачить цього часу, але у Верховній Раді проти продовження терміну оновлення.
Мобілізація в Україні залишається одним з найважливіших завдань для влади. Наповнення бойових підрозділів необхідне для утримання фронту. Одним з елементів процесу є оновлення всіма військовозобов'язаними громадянами облікових даних, що можливо зробити до 16 липня.
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Оновлення даних "може тривати нескінченно"
Голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич розповів, що він особисто не підтримує ідею продовження терміну оновлення даних. За його словами, на комітеті розглядали це питання.
Нардеп говорить, що у перші тижні додаток Резерв+ працював дещо нестабільно, але зараз його повноцінна робота відновилась. Він наголосив, що коли парламентарі навіть в законі прописували терміни – місяць, два чи три – то всі визнали, що українці в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день.
Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три – яка різниця? Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно,
– підсумував голова парламентського комітету оборони.
На думку Олександра Завітневича, "так історично сталося", що українці не поспішають оновлювати дані.
Збільшення терміну оновлення і санкції щодо ухилянтів
Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Як в суспільстві, так і в стінах Верховної Ради після цього неодноразово виникало питання про те, чи достатньо буде часу на оновлення облікових даних усіма військовозобов'язаними.
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський розповів, чи планують збільшувати термін для оновлення даних. На його думку, наразі жодних підстав, щоб збільшувати цей термін, немає.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала Комітету статистику. Відповідно до неї з 18 травня по 3 червня свої дані вже оновили понад 1,5 мільйона українців. Зокрема, 1,3 мільйона через Резерв+, 117 тисяч – через ЦНАПи, 90 тисяч – через ТЦК та СП.
Така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть – то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку.
Для осіб, які ухиляються від мобілізації, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, будуть введені обмеження на доступ до деяких адміністративних послуг. Без військового квитка буде недоступна величезна кількість послуг.