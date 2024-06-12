У оборонному комітеті Ради пояснили, чому проти продовження оновлення даних після 16 липня

В Україні триває мобілізація, і згідно з новим законом усі військовозобов'язані особи повинні оновити облікові дані до 16 липня. Дехто сумнівається, що усім, хто має оновити дані, вистачить цього часу, але у Верховній Раді проти продовження терміну оновлення.

Мобілізація в Україні залишається одним з найважливіших завдань для влади. Наповнення бойових підрозділів необхідне для утримання фронту. Одним з елементів процесу є оновлення всіма військовозобов'язаними громадянами облікових даних, що можливо зробити до 16 липня.

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Оновлення даних "може тривати нескінченно"

Голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич розповів, що він особисто не підтримує ідею продовження терміну оновлення даних. За його словами, на комітеті розглядали це питання.

Нардеп говорить, що у перші тижні додаток Резерв+ працював дещо нестабільно, але зараз його повноцінна робота відновилась. Він наголосив, що коли парламентарі навіть в законі прописували терміни – місяць, два чи три – то всі визнали, що українці в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день.

Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три – яка різниця? Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно,

– підсумував голова парламентського комітету оборони.

На думку Олександра Завітневича, "так історично сталося", що українці не поспішають оновлювати дані.

Збільшення терміну оновлення і санкції щодо ухилянтів