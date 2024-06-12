У оборонному комітеті Ради пояснили, чому проти продовження оновлення даних після 16 липня

12 червня 2024, 14:07
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Джерело:

BBC

В Україні триває мобілізація, і згідно з новим законом усі військовозобов'язані особи повинні оновити облікові дані до 16 липня. Дехто сумнівається, що усім, хто має оновити дані, вистачить цього часу, але у Верховній Раді проти продовження терміну оновлення.

Мобілізація в Україні залишається одним з найважливіших завдань для влади. Наповнення бойових підрозділів необхідне для утримання фронту. Одним з елементів процесу є оновлення всіма військовозобов'язаними громадянами облікових даних, що можливо зробити до 16 липня.

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Оновлення даних "може тривати нескінченно"

Голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич розповів, що він особисто не підтримує ідею продовження терміну оновлення даних. За його словами, на комітеті розглядали це питання.

Нардеп говорить, що у перші тижні додаток Резерв+ працював дещо нестабільно, але зараз його повноцінна робота відновилась. Він наголосив, що коли парламентарі навіть в законі прописували терміни – місяць, два чи три – то всі визнали, що українці в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день.

Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три – яка різниця? Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно,
– підсумував голова парламентського комітету оборони.

На думку Олександра Завітневича, "так історично сталося", що українці не поспішають оновлювати дані.

Збільшення терміну оновлення і санкції щодо ухилянтів

  • Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Як в суспільстві, так і в стінах Верховної Ради після цього неодноразово виникало питання про те, чи достатньо буде часу на оновлення облікових даних усіма військовозобов'язаними.

  • Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський розповів, чи планують збільшувати термін для оновлення даних. На його думку, наразі жодних підстав, щоб збільшувати цей термін, немає.

  • Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала Комітету статистику. Відповідно до неї з 18 травня по 3 червня свої дані вже оновили понад 1,5 мільйона українців. Зокрема, 1,3 мільйона через Резерв+, 117 тисяч – через ЦНАПи, 90 тисяч – через ТЦК та СП.

  • Така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть – то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку.

  • Для осіб, які ухиляються від мобілізації, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, будуть введені обмеження на доступ до деяких адміністративних послуг. Без військового квитка буде недоступна величезна кількість послуг.

Автор: Василь Розтрьопа