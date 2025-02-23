Пішов захищати Батьківщину та не повернувся: на Луганщині загинув Олександр Житній

На Луганщині загинув стрілець-зенітник Олександр Житній із Сумщини. Він добровільно приєднався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення та віддав життя, захищаючи Україну.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Боромлянську сільську раду. Його життя обірвалося у бою на Лиманському напрямку.

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Віддав життя за Україну

Олександр Житній народився 7 серпня 1985 року в селі Боромля Тростянецького району. У лавах ЗСУ служив стрільцем-зенітником ракетного взводу.

Загинув 2 лютого 2025 року біля Нововодяного, що у Сватівському районі Луганщини.

Він гідно ніс службу, був відданий військовій присязі та до останнього протистояв навалі окупантів. Подвиг мужнього солдата назавжди залишиться в серцях земляків,

– зазначили у громаді.

Прощання із загиблим відбулося 21 лютого 2025 року в Полтаві. Олександру Житньому назавжди 39 років.

Нагадаємо, Аркадій Кушнір, боєць 31-ї окремої механізованої бригади, загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Харківській області.

Вінницька громада попрощалася з ним 20 лютого 2025 року; у захисника залишилися четверо дітей, двоє онуків і дружина.