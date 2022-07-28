Олександра Клименка призначили керівником САП

В Україні нарешті офіційно призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко.

Костін зразу після призначення схвалив кандидатуру Клименка

Раніше Клименко переміг у конкурсі на цю посаду. 28 липня новий генпрокурор Андрій Костін схвалив його кандидатуру.

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За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, головного антикорупційного прокурора Костін затвердив одразу після свого призначення на посаду.

Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні. Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу,

– наголосив Єрмак.

Він також привітав прокурорів з призначенням на посади й побажав ефективної роботи.

САП була без керівника майже 2 роки

Клименко переміг у відбірковому конкурсі ще півтора року тому. Увесь цей час деякі члени комісії затягували його призначення. Вони саботували голосування, бо просто не приходили на засідання. Відповідно не було кворуму. Через це САП не могла функціонувати на повну потужність.

На призначенні головного антикорупційного прокурора України сильно наполягав Європейський Союз. Це було однією з умов для подальшої євроінтеграції нашої держави.

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17 липня президент Володимир Зеленський настирливо закликав врешті призначити керівника відомства. Через 2 дні комісія таки зібралася в потрібному складі і підтримала кандидатуру Клименка. Далі нового главу САП мав затвердити генпрокурор. Оскільки тоді президент звільнив Ірину Венедіктову, довелося кілька днів зачекати на офіційне призначення нового глави Офісу генпрокурора.

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У конкурсі на посаду очільника САП взяли участь понад 100 кандидатів. Відбір тривав у декілька етапів. Зокрема, охочі стати головним антикорупційним прокурором країни проходили перевірку на поліграфі та співбесіду на доброчесність. Клименку вдалося набрати 246 балів й обійти Андрія Синюка, у якого було 229 балів.