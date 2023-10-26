Бомбардував Чернігів, а тоді його літак збили: суд оголосив вирок російському льотчику

Новозаводський районний суд 26 жовтня ухвалив вирок російському льотчику Олександру Красноярцеву. Він бомбардував Чернігів взимку – навесні 2022 року.

Красноярцева судили заочно. Вирок – 14 років позбавлення волі й виплата компенсації у 2 мільйони гривень. Рішення буде чинним вже через 30 діб.

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Красноярцева засудили за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Окрім того, суд задовільнив позов Світлани Войтешенко – сестри Віталія Сергієнка. Його Красноярцев застрелив, коли вибрався з літака після падіння.

Загиблого Стрємоусова засудили до довічного

Літак Красноярцева збили 5 березня 2022 року у небі над околицями Чернігова. Льотчик – вижив. Коли він вибрався з літака, то цинічно розстріляв місцевого жителя. Судили Красноярцева заочно тому, що його обміняли на 5 українських пілотів-героїв. Про це розповідав Кирило Буданов.

Не залишився без суду й загиблий Кирило Стрємоусов. Зрадника визнали винним у держзраді й колабораціонізмі. Суд ухвалив рішення про довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Стрємоусов загинув у ДТП восени 2022 року. Окупанти демонстративно поховали його у відкритій труні. Водночас обличчя зрадника – прикрили. Тому є версії, що у Криму поховали насправді не Стрємоусова.