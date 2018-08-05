"Олександрія" очолила турнірну таблицю УПЛ, вигравши третій матч поспіль

"Олександрія" у цьому чемпіонаті поки не програвала – три матчі та три перемоги. Окрім того, команда не пропустила жодного голу. І забила п'ять голів. Відтак команда посідає перше місце.

Третю перемогу поспіль "Олександрія" здобула у Чернігові, де обіграла місцеву "Десну".

Десна – Олександрія 0:2

Голи: Банада, 6, Бондаренко, 53

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Спочатку за гостей відзначився Банада, якому вдався потужний та точний удар з-за меж штрафного майданчика.

Зрівняти рахунок міг Хльобас, але надійно грав у воротах Паньків.

А вже по перерві Бондаренко замкнув навіс після подачі з кутового.

"Десна" намагалася хоча б скоротити відставання, але пробити голкіпера суперника не зуміли.

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Після трьох турів "Олександрія" розмістилася на першому місці. У команди 9 очок і 5 забитих голів. Також команда поки не пропускала у цьому сезоні. "Динамо", яке на другому місці, теж має 9 очок і поки не пропускало, але кияни забили лише тричі.

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