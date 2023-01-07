Чорт передчуває погибель, – Данілов оригінально прокоментував путінське "перемир'я"

Владімір Путін цинічно оголосив так зване "перемир'я". Олексій Данілов відреагував на заяву бункерного діда цитатою з твору українського письменника Миколи Гоголя.

Секретар РНБО представив українцям сучасне прочитання легендарної "Ночі перед Різдвом". Данілов заявив, що спершу чорт занурив світ у суцільну темряву. Він хотів помститися ковалю, водночас "неслабо вигрів від Вакули", а тоді запропонував оголосили "перемир'я".

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Данілов зауважив, що український геніальний Гоголь змалював детальний образ такого "чорта-ібліса". Далі секретар РНБО навів уривок з "Ночі перед Різдвом".

"Переляканий чорт кидався на всі боки, передчуваючи свою погибель, вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п'ятачком; ніжки були такі тоненькі. А зате ззаду в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові", – мовиться у творі.

Закінчується цей уривок тим, що чорт розуміє: йому залишилося вештатися по білому світу вже останню ніч. А як тільки вдарять перші дзвони до утрені, нечисть втече до свого барлога.