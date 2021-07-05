Жодна людина не проголосувала проти, – Данілов про санкції проти Фукса і Фірташа
Джерело:24 канал
До складу Ради нацбезпеки і оборони входять 23 людини. Рішення щодо запровадження санкцій інституція ухвалює доволі спокійно, однак, насправді між членами РНБО виникають запеклі дискусії.
Тому що учасниками Ради є люди з досвідом, з юридичною освітою. Про це в інтерв'ю програми "Перші особи" на 24 каналі розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
До теми Прізвище не має значення, – Данілов відповів, чи є в РНБО проєкти санкції проти Порошенка
РНБО ухвалила санкції проти Фукса і Фірташа
Він зауважив, що у РНБО представлені всі гілки влади, а головою є президент. Часом в органі виникають дискусії, що зумовлено продиктованою політичною позицією деяких членів. Однак вони мають на це право.
Наприклад, я можу сказати, що коли було голосування щодо Фірташа, Фукса, в нас жодна людина не проголосувала проти. І, до речі, жодна людина не утрималась,
– підкреслив Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що листи голосування є документами, які зберігаються. Потрібно дуже уважно читати закони, тому коли кажуть, що санкції можуть ввести тільки за терористичну діяльність – "це повна нісенітниця".
Олексій Данілов прокоментував роботу РНБО: дивіться відео
Санкції проти Фірташа і Фукса: головне
- 18 червня на засіданні РНБО ухвалили рішення щодо запровадження санкції проти двох бізнесменів – Павла Фукса і Дмитра Фірташа.
- Фірташа "покарали" через титановий бізнес, який постачав сировину на російській військові підприємства.
- Натомість санкції проти Фукса запровадили через кейси компанії "Голден Деррік".