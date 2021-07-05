Жодна людина не проголосувала проти, – Данілов про санкції проти Фукса і Фірташа

До складу Ради нацбезпеки і оборони входять 23 людини. Рішення щодо запровадження санкцій інституція ухвалює доволі спокійно, однак, насправді між членами РНБО виникають запеклі дискусії.

Тому що учасниками Ради є люди з досвідом, з юридичною освітою. Про це в інтерв'ю програми "Перші особи" на 24 каналі розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

До теми Прізвище не має значення, – Данілов відповів, чи є в РНБО проєкти санкції проти Порошенка

РНБО ухвалила санкції проти Фукса і Фірташа

Він зауважив, що у РНБО представлені всі гілки влади, а головою є президент. Часом в органі виникають дискусії, що зумовлено продиктованою політичною позицією деяких членів. Однак вони мають на це право.

Наприклад, я можу сказати, що коли було голосування щодо Фірташа, Фукса, в нас жодна людина не проголосувала проти. І, до речі, жодна людина не утрималась,

– підкреслив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що листи голосування є документами, які зберігаються. Потрібно дуже уважно читати закони, тому коли кажуть, що санкції можуть ввести тільки за терористичну діяльність – "це повна нісенітниця".

Олексій Данілов прокоментував роботу РНБО: дивіться відео

Санкції проти Фірташа і Фукса: головне

18 червня на засіданні РНБО ухвалили рішення щодо запровадження санкції проти двох бізнесменів – Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

Фірташа "покарали" через титановий бізнес, який постачав сировину на російській військові підприємства.

Натомість санкції проти Фукса запровадили через кейси компанії "Голден Деррік".

Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Також можна буде переглянути в ютубі.