На кожній Ставці розглядають питання Бахмута, – Данілов розповів, чи йшлося про відступ з міста

25 квітня президент Володимир Зеленський зібрав чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. На порядку денному було і питання Бахмута.

Про це в ефірі телемарафону зазначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також нагадав, що українські захисники та захисниці обороняють місто-фортецю з 1 серпня 2022 року.

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Чи стоїть питання виходу з міста

Данілов розповів, що Ставку збирають 2-3 рази в тиждень і щоразу питання Бахмута є обов'язковим.

Це для нас важливий стратегічний пункт. Багато говорили, що треба здати місто і відійти, але такими темпами ми можемо дуже швидко дійти до наших західних кордонів,

– підкреслив Данілов.

Він додав, що на Ставці військовослужбовці щоразу обговорюють питання міста та розповідають про стратегію оборони на цьому напрямку. І щоразу вони запевняють, що цю ділянку треба обов'язково тримати, аби решта частин фронту "не посипались".

"Ворог фізично знищує всі споруди в місті й в такий спосіб не дає можливості вести оборону", – зауважив секретар РНБО.

Попри це, наразі Бахмут стоїть, українські військові його захищають і здавати його ніхто не збирається.

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