Через величезні втрати Росія перегляне стратегічні цілі захоплення Лівобережжя, – Генштаб

Росія щодня втрачає шалену кількість своїх вояк. Тому вороже командування перегляне стратегічні цілі щодо захоплення Лівобережжя України.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу. За його словами, ворог продовжуватиме нарощувати кількість військ поблизу кордонів.

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Що Генштаб прогнозує на літо

Досвід та мужність наших захисників, вміле застосування ними озброєння від країн-партнерів призвело до скорочення воєнного потенціалу Росі. А це майже напевно змусить агресора черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. У тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році,

– зауважив представник Генштабу.

Громов прогнозує, що у весняно-літній період 2023 року ворог буде нарощувати кількісний та якісний показники з'єднань та військових частин, які залучені у війні проти України.

Тако, за словами Громова, Росія продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів.

Актуальні втрати ворога

За минулу добу росіяни втратили ще щонайменше 540 своїх військових. У Генштабі наголосили, що втрати окупантів можуть бути вищими, адже важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 13 квітня російська армія втратила:

особового складу – близько 180 590,

танків – 3 646,

бойових броньованих машин – 7 053,

артилерійських систем – 2 777,

РСЗВ – 535,

засобів ППО – 283,

літаків – 307,

гелікоптерів – 293,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339,

крилатих ракет – 911,

кораблів та катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637,

спеціальної техніки – 320.

Крім того, нагадаємо, що нещодавно ССО та Сили оборони на Донецькому напрямку знищили автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Відомо, що ліквідацію ворожого металолому здійснювали з M142 HIMARS.