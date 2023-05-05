Велика втрата для країни: на війні загинув відомий енергетик та експерт Олексій Хабатюк
Джерело:Андрій Коболєв
На фронті загинув український експерт з енергетики і сержант Збройних Сил Олексій Хабатюк. Він був одним із найкращих у роботі з цифрами і даними.
Олексій Хабатюк загинув на війні 4 травня. Лише 1 травня він повідомив, що повертається до Донецької області.
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Що відомо про загиблого енергетика
У мережі згадують Хабатюка як одного з найкращих у роботі з цифрами і даними. Люди висловлюють співчуття родині та близьким загиблого енергетика.
Олексій знав, як треба відбудовувати Україну. Таких людей не так багато. Його загибель – велика втрата для країни,
– розповіла про чоловіка президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко.
1 травня Хабатюк повідомив, що повертається до Донецької області і оприлюднив звідти фото. А вже 4 травня його не стало.
Олексію Хабатюку цьогоріч мало виповнитися 46 років. Він починав працювати у сфері відновлювальної енергетики. Також працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій.
Хабатюк 5 років працював у департаменті енергоефективності "Нафтогазу".
Після початку повномасштабної війни Хабатюк вступив у лави Збройних Сил України – мав звання сержант.
Олексій Хабатюк загинув на війні 4 травня / фото Наталі Бойко
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